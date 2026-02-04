Marcowa waloryzacja 2026. Ile trafi do portfela?

Waloryzacja to mechanizm, który co roku dostosowuje wysokość świadczeń do inflacji i wzrostu płac. W marcu 2026 roku wskaźnik ten ma wynieść około 4,88 proc. To ważna informacja dla osób korzystających z renty wdowiej, ponieważ równolegle z emeryturami rośnie górny limit wypłat. Jak zmienią się wypłaty? (Szacunki netto):

Reklama

Niskie świadczenia (1,9 – 2,2 tys. zł brutto): wzrost o około 83–100 zł miesięcznie.

Średnie świadczenia (3,8 – 4 tys. zł brutto): zysk rzędu 147–154 zł miesięcznie.

ZUS wypłaca świadczenia w zbiegu tylko do momentu, gdy ich suma nie przekroczy trzykrotności najniższej emerytury. Nowy limit po marcu może wynieść 5 911,80 zł brutto.

Na czym polega renta wdowia? Dwa warianty do wyboru

Nowe przepisy, które weszły w życie w lipcu 2025 roku, zerwały z zasadą, że wdowa lub wdowiec musi wybrać tylko jedno świadczenie. Teraz seniorzy mogą pobierać oba, wybierając korzystniejszą dla siebie konfigurację:

Wariant A: 100 proc. własnej emerytury + 15 proc. renty rodzinnej po małżonku.

po małżonku. Wariant B: 100 proc. renty rodzinnej po małżonku + 15 proc. własnej emerytury.

Od 1 stycznia 2027 roku ten drugi składnik wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.

Renta wdowia. Kto ma prawo do świadczenia?

Nie każdy senior otrzyma rentę wdowią automatycznie. System wymaga spełnienia kilku rygorystycznych warunków. Aby otrzymać pieniądze, trzeba osiągnąć wiek emerytalny, który wynosi minimum 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wdowiec musi pozostawać w małżeństwie do dnia śmierci partnera. Trzeba nabyć prawo do renty rodzinnej po małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli po 55. roku życia u kobiet i 60. u mężczyzn). Nie można pozostawać w nowym związku małżeńskim.

Renta wdowia. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Jeśli masz już przyznaną emeryturę i rentę rodzinną (nawet jeśli jedna z nich jest obecnie zawieszona), musisz złożyć wniosek o tzw. ustalenie zbiegu świadczeń (druk ERWD). Wniosek składasz w instytucji, która wypłaca Ci obecne świadczenie – może to być ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) czy Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Jeśli pobierasz świadczenia z dwóch różnych organów (np. emeryturę rolniczą z KRUS i rentę rodzinną z ZUS), sam wybierasz, gdzie składasz dokumenty. Złożyć wniosek można osobiście w placówce, pocztą tradycyjną, przez platformę ePUAP lub PUE ZUS.

Renta wdowia w KRUS. Zasady dla rolników

Rolnicy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Ważne jest jednak, że renta rodzinna rolnicza nie jest po prostu przepisaniem emerytury zmarłego męża. Wynosi ona 85 proc. emerytury podstawowej plus 50 proc. części składkowej zmarłego.

Jeśli wdowa nadal prowadzi gospodarstwo rolne i opłaca składki, może ubiegać się o własną emeryturę rolniczą, rentę rodzinną oraz zbieg tych świadczeń w ramach renty wdowiej, o ile osiągnęła już 60 lat.

Reklama

Renta wdowia. Kalkulator

ZUS udostępnił na swojej stronie specjalną ankietę i kalkulator. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, czy system przepuści Twój wniosek. Renta wdowia jest wypłacana od miesiąca złożenia wniosku.