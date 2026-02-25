Jednorazowe plastikowe saszetki zostaną zakazane w UE

Jednorazowe plastikowe saszetki na ketchup, majonez, musztardę, sos sojowy, a także małe, jednorazowe plastikowe pojemniki na mleko lub śmietanę wkrótce znikną z UE.

Reklama

Od 2030 roku w branży hotelarsko-gastronomicznej nie będzie już dozwolone używanie jednorazowych opakowań plastikowych zawierających jedną porcję. Nowe przepisy obejmą również saszetki z solą, pieprzem i innymi przyprawami, które często są już wykonane z papieru.

W szpitalach i domach opieki będą obowiązywać pewne wyjątki, w których jednorazowe opakowania plastikowe są niezbędne ze względów higienicznych. Przedsiębiorstwa nadal będą mogły używać jednorazowych opakowań plastikowych do jednorazowej porcji jedzenia lub napojów przeznaczonych do spożycia w podróży lub w domu.

Redukcja plastikowych opakowań

Nowe przepisy są częścią szerszej unijnej dyrektywy w sprawie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych (SUPD), która została opracowana w 2019 roku. W dłuższej perspektywie UE zamierza zapobiegać obrotowi 10 konkretnymi produktami z tworzyw sztucznych i ograniczyć jego obrót, w tym patyczkami kosmetycznymi, sztućcami, talerzami, słomkami i mieszadełkami, balonami, niedopałkami papierosów, plastikowymi torbami, pieluchami i produktami sanitarnymi.