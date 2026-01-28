Świadczenie wychowawcze 800 plus funkcjonuje na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z jej zapisami przysługuje ono wszystkim rodzinom na każde dziecko do ukończenia 18 lat, bez względu na osiągane dochody. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość wsparcia została zwiększona z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Aby zachować ciągłość wypłat, wnioski o 800 plus trzeba składać co roku w wyznaczonym terminie – jego przekroczenie może skutkować przerwą w otrzymywaniu świadczenia lub nawet jego utratą.

Kiedy trzeba składać wnioski o 800 plus w 2026 roku?

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy, obejmujący czas od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r., można składać w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Złożenie dokumentów w tym przedziale zapewnia nieprzerwane wypłaty świadczenia.

Złożenie wniosku po 30 kwietnia oznacza przesunięcie terminu wypłaty 800 plus, a w niektórych przypadkach także utratę prawa do świadczenia za miesiące, w których wniosek nie został jeszcze złożony. W zależności od daty złożenia dokumentów obowiązują następujące zasady:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;

Ważne Powyższe terminy dotyczą wyłącznie osób, które chcą „przedłużyć” o kolejny rok już otrzymywane świadczenie. Nie dotyczą nowo narodzonych dzieci.

Czy można złożyć wniosek o 800 plus po terminie?

Złożenie wniosku o świadczenie 800 plus po obowiązującym terminie jest możliwe, jednak skutkuje późniejszą wypłatą pieniędzy. W przypadku gdy dokumenty trafią do ZUS po 30 czerwca, prawo do świadczenia powstaje dopiero od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości uzyskania wyrównania za wcześniejszy okres.

Inne zasady obowiązują przy narodzinach dziecka. W takiej sytuacji rodzice mają trzy miesiące od dnia urodzenia na złożenie wniosku. Jeśli dotrzymają tego terminu, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od momentu narodzin dziecka.

Od 2027 roku nie będzie trzeba składać corocznych wniosków o przedłużenie prawa do 800 plus?

13 stycznia 2026 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiana przewiduje coroczne, automatyczne przedłużanie prawa do świadczenia wychowawczego (czyli 800 plus, wcześniej 500 plus) bez konieczności składania wniosku. Rodzice nadal będą mogli aktualizować dane, jeśli zajdą zmiany w sytuacji rodzinnej, na przykład narodziny nowego dziecka czy powrót z zagranicy. Nowe przepisy mają obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027/2028, czyli od 1 czerwca 2027 r.

Gdzie można złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia 800 plus są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej – papierowa forma nie jest już dostępna. Dokumenty można złożyć za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

portalu Emp@tia,

systemów bankowości internetowej w większości banków,

aplikacji mobilnej mZUS na smartfony.

Jak złożyć nowy wniosek o 800 plus?

Aby złożyć wniosek o świadczenie 800 plus, trzeba wykonać kilka prostych kroków:

zalogować się do PUE ZUS, na portal Emp@tia albo do bankowości internetowej;

uzupełnić formularz, wpisując dane rodzica oraz dziecka;

zweryfikować poprawność informacji i dołączyć wymagane załączniki (jeśli są potrzebne);

wysłać wniosek drogą elektroniczną i zapisać lub pobrać potwierdzenie jego złożenia.

Warto złożyć wniosek możliwie szybko, by uniknąć przerw lub opóźnień w wypłacie świadczenia.

Jak sprawdzić, czy przyznano 800 plus?

o złożeniu wniosku informacja o przyznaniu świadczenia udostępniana jest wyłącznie w formie elektronicznej. Decyzję można sprawdzić:

na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) w sekcji „Rodzina 800+”,

w aplikacji mZUS,

w wiadomości e-mail lub SMS – jeśli wnioskodawca zgodził się na taką formę powiadomień.

ZUS nie przekazuje decyzji w wersji papierowej, dlatego warto na bieżąco monitorować status wniosku online.

Kto nie dostanie 800 plus?

Zasadniczo świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18 lat, jednak istnieją sytuacje, w których wypłata nie nastąpi. Wsparcie nie będzie przyznane m.in. w przypadku: