Od 7 stycznia 2026 r. wejdą w życie kolejne zmiany w podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja przepisów, będąca elementem rządowej deregulacji, ma ułatwić podatnikom rozliczenia z fiskusem – m.in. umożliwi przywrócenie terminu zgłoszenia nabycia majątku od najbliższej rodziny oraz jednoznacznie określi moment powstania obowiązku podatkowego przy spadkobraniu.
Przywrócenie terminu zgłoszenia i zachowanie zwolnienia z podatku
- Od 7 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany w podatku od spadków i darowizn.
- Nowe przepisy pozwolą przywrócić termin zgłoszenia nabycia majątku od członków najbliższej rodziny, doprecyzują moment powstania obowiązku podatkowego przy spadkobraniu i jasno określą termin na złożenie zeznania podatkowego.
- Nowelizacja ustawy realizuje działania deregulacyjne rządu.
Od 7 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany wprowadzone rządową deregulacją, tym razem w podatku od spadków i darowizn. Rząd odpowiada na zgłaszane przez podatników postulaty, dzięki czemu:
- w razie niezłożenia przez podatników do urzędu skarbowego w terminie zgłoszenia nabycia majątku od członków najbliższej rodziny - jeśli uprawdopodobnią, że przekroczenie terminu nastąpiło bez ich winy (np. w wyniku choroby) termin do złożenia zgłoszenia zostanie na ich wniosek przywrócony i zachowają zwolnienie z podatku;
- określony zostanie jednolicie moment powstania obowiązku podatkowego przy spadkobraniu - powstanie on dopiero z chwilą formalnego potwierdzenia nabycia spadku przez sąd lub notariusza. Podatnicy zyskają dzięki temu więcej czasu na złożenie zeznania podatkowego.
Kogo obejmą nowe przepisy i od kiedy można składać wnioski
O przywrócenie terminu na złożenie zgłoszenia będzie można wnioskować, jeśli nabycie nastąpiło od 7 stycznia 2026 r. albo jeśli 6-miesięczny termin na zgłoszenie nabytego majątku nie upłynął do tego dnia.
