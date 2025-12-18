Godziny otwarcia sklepów sieci Lidl w okresie okołoświątecznym

Lidl przygotowuje się na wzmożony ruch przed świętami i wydłuża godziny otwarcia swoich sklepów. Dzięki temu klienci będą mieli więcej czasu na spokojne zrobienie przedświątecznych zakupów, także w późnych godzinach wieczornych.

”Tegoroczny grudzień jest także wyjątkowy z uwagi na fakt, że przypadają w nim aż trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia. Sklepy Lidl Polska będą otwarte w standardowych godzinach dla tego dnia w pierwsze dwie z nich (7 i 14 grudnia), natomiast 21 grudnia – zgodnie z przedświątecznym harmonogramem. W dniach 19-23 grudnia zdecydowana większość placówek sieci będzie czynna minimum do 23:00, a w sylwestra, czyli 31 grudnia – do 20:00” – informuje Lidl w przesłanym komunikacie.

Sieć podkreśla, że wydłużenie godzin pracy sklepów to przemyślany krok, który – jak sama zaznacza – „wynika z troski o wygodę i komfort kupujących, chęci rozładowania największego ruchu przedświątecznego oraz dostosowania do standardów rynkowych wśród największych sieci handlowych”.

Godziny otwarcia sklepów sieci Biedronka w okresie okołoświątecznym

Również sklepy Biedronka w okresie okołoświątecznym będą otwarte dłużej niż zwykle, zgodnie z poniższym harmonogramem:

18–20 grudnia (czwartek–sobota) – sklepy czynne od 6:00 do 23:30

21 grudnia (niedziela handlowa) – od 8:00 do 22:00

22 grudnia (poniedziałek) – od 6:00 aż do 1:00 w nocy

23 grudnia (wtorek) – od 5:00 do 23:30

"Okres przedświąteczny to dla wielu rodzin wyjątkowy, ale też intensywny czas przygotowań do Bożego Narodzenia. Układ kalendarza w tym roku jest wyjątkowy. Wolna Wigilia powoduje, że klienci przez 3 dni nie zrobią zakupów, natomiast nasze koleżanki i koledzy będą mogli spędzić ten świąteczny czas ze swoimi bliskimi. W Biedronce doskonale to rozumiemy, tak jak to, że w tym szczególnie intensywnym okresie, każdy ma inny porządek dnia i dlatego wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów. Dzięki temu każdy klient będzie mógł bez pośpiechu zaplanować zakupy, znaleźć potrzebne produkty, a potem cieszyć się świąteczną atmosferą” – wyjaśnia Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny, członek zarządu sieci Biedronka.

W święta sklepy Lidl i Biedronka zamknięte przez trzy dni. 24, 25 i 26 grudnia z zakazem handlu

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305) w niedziele oraz święta obowiązuje zakaz handlu. Przez święta, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28) rozumie się:

1 stycznia – Nowy Rok;

6 stycznia – Święto Trzech Króli;

pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

drugi dzień Wielkiej Nocy;

1 maja – Święto Pracy;

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

pierwszy dzień Zielonych Świątek;

Boże Ciało;

15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia;

26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

W tym roku po raz pierwszy wśród dni objętych zakazem handlu znalazła się również Wigilia. W praktyce oznacza to trzy kolejne dni bez możliwości zrobienia zakupów – od 24 do 26 grudnia. Następna okazja do odwiedzenia sklepów pojawi się dopiero 27 grudnia, czyli w sobotę. Dzień później, 28 grudnia, handel ponownie będzie wstrzymany, ponieważ przypada niedziela niehandlowa.