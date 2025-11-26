Huta Królewska w Chorzowie jest zamykana

W poniedziałek 24 listopada pojawiły się pierwsze informacje o wyłączeniu dwóch pieców produkcyjnych Huty Królewskiej w Chorzowie, a w mediach dało się przeczytać o doniesieniach zaniepokojonych pracowników. Dopiero dzień później firma ArcelorMittal Poland wystosowała oficjalne oświadczenie, które potwierdza najgorszy scenariusz. Zakład zostaje zamknięty i produkcja zostanie zakończona już w grudniu.

Reklama

Firma w komunikacie wyjaśniła, że nie była to dla zarządu decyzja łatwa i przez lata próbowano zrobić wszystko, aby to takiej sytuacji jednak nie doszło. Podkreślono, że "ze względu na splot kilku negatywnych zewnętrznych czynników" uniemożliwił plany ratowania zakładu przed zamknięciem.

Niższe rachunki za prąd w przyszłym roku. Ważna deklaracja rządu
Niższe rachunki za prąd w przyszłym roku. Ważna deklaracja rządu

Zobacz również

- To była niezwykle trudna decyzja, biorąc pod uwagę wieloletnią tradycję i historię Huty Królewskiej. Jesteśmy świadomi, że to koniec ważnego rozdziału dla pracowników oraz osób emocjonalnie związanych z hutą. Jako firma w ostatnich latach podjęliśmy wiele działań, aby utrzymać produkcję w tym zakładzie, jednak splot kilku negatywnych zewnętrznych czynników zniweczył nasze wysiłki – przekazał w oświadczeniu Wojciech Koszuta, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Do tego dochodzą bardziej konkretne i oczywiste powody czysto biznesowe. Okazało się, że udział tego konkretnego zakładu w całkowity wolumenie ArcelorMittal Poland stanowił mniej niż 1 procent. Dodatkowo dochodziły do tego kwestie zabezpieczeń, którym z racji wieku konstrukcji oraz instalacji, coraz trudniej było sprostać.

Zakład pracy z ponad 200-letnią historią zostaje zamknięty. Co dalej z pracownikami?

Zamknięcie zakładu w Chorzowie to przede wszystkim duży problem dla 270 osób, które w nim pracowały. Tutaj także pojawiło się zapewnienie ze strony prezesa zarządu, który podkreślił, że każdy, kto chce może kontynuować pracę w ramach ArcelorMittal Poland.

Spółce zależy, aby zachować w swoich strukturach najbardziej doświadczonych pracowników. Ci mają być - zdaniem przedstawicieli - filarem firmy. W związku z tym w najbliższym czasie odbędzie się szereg spotkań z pracownikami, którym zaproponowane zostaną nowe możliwości oraz oczekiwania dotyczących ich przyszłości.

Reklama

Hutnicy chcą zachować zakład. Apel do premiera Tuska i reakcja urzędu miasta

W tym miejscu warto jeszcze raz pochylić się nad sytuacją pracowników, którzy o zamknięciu zakładu dowiedzieli się w tym samym czasie, co media. W odpowiedzi na swoje pytania usłyszeli, że produkcja w Hucie Królewskiej się już po prostu nie opłaca i konieczne jest przeprowadzenie modernizacji i to w bardzo krótkiej perspektywie czasu.

Mimo wszystko pracownicy czują rozczarowanie zachowaniem zarządu, który o decyzji poinformował ich bardzo późno. Dużo krytyki kierowanych jest bezpośrednio w kierunku związków zawodowych, które - zdaniem samych zatrudnych - nie zachowały się odpowiednio.

- Gdzie były nasze związki zawodowe? Żadne się nie pojawiły, a ponoć w firmie działa 21 związków zawodowych. Nikogo nie było na naszych rozmowach - pytają hutnicy z Chorzowa w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Nie oznacza to jednak, że wszystko jest stracone - a przynajmniej tak sądzą sami pracownicy. Podnoszą oni argument, że skoro w dzisiejszych czasach hutnictwo i przetwórstwo zyskują na znaczeniu, to może da się coś jeszcze zrobić. Pojawiły się nawet odniesienia do premiera Donalda Tuska, który całkiem niedawno aktywnie zaangażował się w ratowanie Huty Częstochowa.

Popularna sieć piekarni na skraju bankructwa. Złożyła wniosek o upadłość
Popularna sieć piekarni na skraju bankructwa. Złożyła wniosek o upadłość

Zobacz również

W sprawę zaangażowały się także władze Chorzowa, w tym także sam prezydent miasta - Szymon Michałek. Wystosował on apel do Ministra Aktywów Państwowych, aby włączyć rząd w sytuację Huty. Podkreśla on, że Huta Królewska to "strategiczna infrastruktura przemysłowa" i państwo nie może być w tej sytuacji bierne.

Czy jednak przyniesie to skutek, którego oczekują pracownicy i miasto? Sprawa na pewno jest rozwojowa, choć trzeba sobie powiedzieć jedno - zostało bardzo mało czasu. Być może nagłośnienie tematu zwróci uwagę rządu. W przeciwnym razie zakład z bogatą historią niebawem przejdzie do przeszłości.