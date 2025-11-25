Wniosek wycofała Europejska Partia Ludowa, która nie była pewna wyniku głosowania. "Punkt zwrotny w sprawie Mercosur! Wycofanie wniosku o procedowanie w trybie pilnym tzw. ‘hamulca bezpieczeństwa’ do umowy handlowej UE–Mercosur pokazuje, że presja ma sens. Polska delegacja odegrała tu kluczową rolę – i dobrze, bo stawką jest przyszłość europejskiego rolnictwa oraz realne bezpieczeństwo żywnościowe" -napisał na platformie X europoseł KO Dariusz Joński.

Teraz do umowy mają zostać wprowadzone poprawki. Projekt rozporządzenia w sprawie hamulca bezpieczeństwa będzie musiał zostać procedowany zwykłym trybem przez komisję ds. handlu międzynarodowego

Polska chce lepszych warunków

Polska jest w grupie przeciwników tej umowy, ponieważ obawia się zalania rynku tanimi produktami z krajów Mercosuru co będzie miało negatywne skutki dla rolników. Pod wnioskiem o skierowanie umowy z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem do unijnego Trybunału Sprawiedliwości podpisało się ponad 140 europosłów.

Reklama

Skierowanie umowy Mercosur do TSUE da więcej czasu na negocjacje, dotyczące sytuacji pojedynczego kraju – powiedział w Polskim Radiu minister rolnictwa Stefan Krajewski. Pozwoli to negocjować zapisy dotyczące sytuacji pojedynczego kraju.

To jest absolutny skandal i nieporozumienie. To jest łamanie jakichkolwiek standardów, dobrych obyczajów, a nawet regulaminu, tylko po to, żeby kolanem przepchnąć umowę z krajami Mercosur. Nikt nie spodziewał się tego, że w takich okolicznościach, takich emocjach i przy kontrowersjach związanych z tą umową, w Parlamencie Europejskim ktokolwiek zgodzi się na to, aby z pogwałceniem standardów w ten sposób pracować nad tą umową- mówił w poniedziałek europoseł PSL Krzysztof Hetman w rozmowie z korespondentką Polskiego Radia.

Co to jest umowa Mercosur?

Umowa Mercosur to porozumienie między Unią Europejską a państwami Mercosuru (Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Boliwią, Urugwajem). Zakłada ono przede wszystkim zniesienie ceł na handel między dwoma blokami gospodarczymi. Niektóre produkty rolnicze zostaną objęte kontyngentami, co oznacza, że tylko części importu - do pewnego limitu - nie będą dotyczyć taryfy celne.