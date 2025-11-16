Rodzice i opiekunowie, którzy jeszcze nie skorzystali z dodatkowego wsparcia na edukację, mogą składać wnioski tylko do końca listopada. Poniżej wyjaśniamy, kto i po spełnieniu jakich warunków może otrzymać wsparcie.

Jak złożyć wniosek o 300 złotych z programu „Dobry Start”?

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać wyłącznie online. Dokumenty składa się za pośrednictwem portalu Emp@tia, poprzez bankowość elektroniczną lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, również w aplikacji mobilnej mZUS. Aby prawidłowo wypełnić formularz, potrzebne będą podstawowe dane opiekuna i dzieci, numery PESEL, informacje o szkołach, do których uczęszczają uczniowie, a także numer konta bankowego, na który zostanie przelane świadczenie.

Komu przysługuje 300 złotych z programu „Dobry Start” i na co można je przeznaczyć?

Świadczenie 300 zł w ramach programu „Dobry Start” to jednorazowa pomoc finansowa, która ma wesprzeć rodziców w pokryciu kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego – zakupem wyprawki, odzieży czy niezbędnych materiałów edukacyjnych. Wsparcie to jest przyznawane bez względu na wysokość dochodów. O świadczenie mogą ubiegać się opiekunowie:

dzieci uczących się w szkole, aż do ukończenia 20 lat,

uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności — do 24. roku życia.

Warto pamiętać, że program nie dotyczy maluchów w przedszkolach ani osób studiujących.

Kto może złożyć wniosek o 300 złotych z programu „Dobry Start”?

Wniosek o 300 zł z programu „Dobry Start” mogą złożyć różne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, a także sami uczniowie, jeśli spełniają określone warunki. Uprawnieni są przede wszystkim rodzice – matka lub ojciec – a także opiekun faktyczny, czyli osoba, która na co dzień zajmuje się dzieckiem i ubiega się w sądzie o jego adopcję. Prawo do złożenia wniosku ma również opiekun prawny wyznaczony przez sąd. Z programu mogą skorzystać także pełnoletni uczniowie, jeśli nie pozostają na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci albo mają zasądzone alimenty. W sytuacji opieki naprzemiennej oboje rodzice mogą wnioskować o świadczenie, przy czym każdy otrzyma po 150 zł. Program obejmuje również dzieci przebywające w pieczy zastępczej – w ich imieniu wniosek składa rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, a także osoba usamodzielniana opuszczająca pieczę.

Wypłata 300 złotych z programu „Dobry Start”

Wypłata 300 zł z programu „Dobry Start” realizowana jest wyłącznie w formie bezgotówkowej – środki trafiają bezpośrednio na numer konta bankowego podany we wniosku. Termin przekazania pieniędzy zależy od momentu złożenia wniosku. Jeśli dokumenty zostaną przesłane w listopadzie, ZUS ma do 2 miesięcy na ich rozpatrzenie oraz przekazanie pieniędzy.

Po 30 listopada 300 złotych z programu „Dobry Start” przepadnie

Po 30 listopada 2025 r. możliwość złożenia wniosku wygasa, a świadczenie nie zostanie wypłacone. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, w której orzeczenie o niepełnosprawności dziecka zostanie wydane po tej dacie – wtedy wniosek można złożyć także po terminie. ZUS podkreśla, że warto dopełnić formalności wcześniej, ponieważ pod koniec okresu naboru systemy elektroniczne mogą być obciążone, co sprzyja opóźnieniom i błędom technicznym.