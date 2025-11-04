Czym jest zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy to świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Jego celem jest wsparcie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej — np. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub braku prawa do innych świadczeń, takich jak renta czy emerytura.

Komu przysługuje zasiłek okresowy?

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują wyższe limity dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku okresowego. O pomoc mogą ubiegać się:

- osoby samotne, których dochód nie przekracza ustawowego minimum (od 2025 roku – 1010 zł miesięcznie),

- rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 823 zł miesięcznie.

Ile wynosi zasiłek okresowy?

Wysokość świadczenia jest ustalana indywidualnie i zależy od dochodów. Dla osoby samotnej jest to różnica między faktycznym dochodem a kwotą 1010 zł. Maksymalnie można otrzymać 823 zł miesięcznie. W przypadku rodziny wysokość świadczenia stanowi różnicę między łącznym dochodem rodziny a ustawowym kryterium (823 zł × liczba członków rodziny).

Minimalna wysokość zasiłku to co najmniej 50 proc. różnicy między kryterium a faktycznym dochodem.

Jak złożyć wniosek o zasiłek okresowy?

Wniosek można złożyć osobiście w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS) lub przez internet, jeśli gmina umożliwia składanie dokumentów online.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z ostatniego miesiąca,

- dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie),

- inne dokumenty opisujące warunki życia, np. rachunki lub umowę najmu.

Po złożeniu dokumentów pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, a następnie podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia. Zasiłek może być przyznany na określony czas – wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Dlaczego warto skorzystać z zasiłku?

Zasiłek okresowy to wsparcie w odbudowie stabilności finansowej. Pomaga utrzymać podstawowy poziom bezpieczeństwa, dopóki nie uda się znaleźć nowego źródła dochodu lub uzyskać innych świadczeń. Wielu Polaków nie wie, że ma do niego prawo. Tymczasem wystarczy złożyć prosty wniosek w MOPS lub GOPS, by otrzymać świadczenie.