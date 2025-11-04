Polska wprowadza jawność płac wcześniej niż wymaga tego Unia

W czerwcu 2025 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jawności wynagrodzeń, będącą częścią wdrażania unijnej dyrektywy o przejrzystości płac. Choć kraje UE mają czas na wdrożenie przepisów do 7 czerwca 2026 roku, Polska postanowiła zrobić to wcześniej – pół roku przed terminem.

Co zmieni dyrektywa o jawności płac?

Celem nowych przepisów jest zlikwidowanie nieuzasadnionych różnic w zarobkach między pracownikami oraz wprowadzenie jasnych zasad wynagradzania. Od grudnia każda firma będzie musiała publikować widełki płacowe w ogłoszeniach o pracę lub przekazać je kandydatowi przed rozmową rekrutacyjną, a także umożliwić pracownikom uzyskanie informacji o średnich zarobkach na podobnych stanowiskach w firmie (pracodawca ma na to 14 dni). Będzie także obowiązek uzasadnienia różnic w wynagrodzeniach – np. doświadczeniem, kwalifikacjami czy wynikami pracy.

Polacy chcą wiedzieć, ile mogą zarobić

Jak wynika z danych prezentowanych w raporcie Manpower Polacy czekają na jawność wynagrodzeń w swoich zakładach pracy. Z badań wynika, że 71 proc. Polaków popiera wprowadzenie jawności wynagrodzeń jednak podejście do tego tematu różni się w zależności od wieku, poziomu zarobków i zajmowanego stanowiska. Ponadto, z badania wynika także, że aż 92 proc. Polaków chce, by widełki wynagrodzenia były obowiązkowo podawane w ofertach pracy. Tylko 2 proc. uważa, że taka zmiana nie jest potrzebna.

Jak zauważają eksperci, w obecnych czasach, gdy koszty życia rosną, a konkurencja o pracowników jest ogromna, jawność wynagrodzeń staje się jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze pracy. Kandydaci nie chcą już tracić czasu na rozmowy o stanowiskach, które nie spełniają ich oczekiwań finansowych.

Ile ogłoszeń dziś ujawnia płace?

Choć coraz więcej firm decyduje się na publikowanie widełek, wciąż jest ich stosunkowo niewiele. Szacuje się, że maksymalnie 30 proc. ofert pracy zawiera informacje o wynagrodzeniu, ale w rzeczywistości ten odsetek może wynosić zaledwie około 12 proc.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, sytuacja ma się diametralnie zmienić. Od końca grudnia podawanie widełek wynagrodzenia nie będzie już dobrą praktyką, ale stanie się obowiązkiem prawnym.

Jawność płac to nie tylko kwestia przepisów, ale też nowy standard kultury organizacyjnej. Dla wielu kandydatów to także przełom – ponieważ dzięki temu będą mogli ocenić, czy dana oferta jest warta aplikowania, ich czasu i kwalifikacji.