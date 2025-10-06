Rząd precyzyjnie określa zasady przyznawania i realizacji bonu senioralnego. To świadczenie niepieniężne. Bon Senioralny to pakiet usług opiekuńczych, a nie gotówka. Ma uzupełnić lukę między pomocą społeczną a opieką długoterminową. Projekt zakłada start programu 1 stycznia 2026 roku. Docelowo bon ma przysługiwać osobom, które ukończyły 75. rok życia. Jednak na lata 2026-2028 wprowadzono ograniczenie – bon otrzymają wyłącznie seniorzy po 80. roku życia.

Bon senioralny. Ile wyniesie?

Maksymalna miesięczna wartość bonu wynosi 2150 zł (równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia w II połowie 2024 r.), co odpowiada około 50 godzinom opieki. Wartość bonu jest różna i zależy od potrzeb, co oznacza, że najmniejsza kwota wyniesie 172 zł.

Bonu nie otrzyma senior, który mieszka z dorosłą, niepracującą osobą, zdolną zapewnić mu pomoc. Nie można także łączyć usług w ramach bonu z usługami opiekuńczymi realizowanymi w ramach pomocy społecznej. Głównym motywem wprowadzenia bonu jest pomoc osobom aktywnym zawodowo, które pełnią obowiązki opiekuńcze. Bon ma wesprzeć osoby aktywne zawodowo, na których ciąży obowiązek alimentacyjny względem seniora (zstępnych). Projekt ma umożliwić kontynuowanie aktywności zawodowej, często ograniczonej koniecznością opieki nad starszym członkiem rodziny.

Opieka nad osobą starszą, zwłaszcza z chorobami neurodegeneracyjnymi lub wielochorobowością, jest obciążająca, a dostęp do usług prywatnych jest ograniczony. Bon ma rozszerzyć wachlarz usług społecznych o cztery kategorie niemedyczne: zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania seniora.

Kryteria dochodowe

Ustawa wprowadza jasne kryteria dochodowe dla zstępnych, którzy chcą uzyskać bon dla swoich bliskich. Wniosek o bon senioralny składa zstępny osoby starszej do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania seniora. Wniosek ma być składany elektronicznie.

Zstępny, ubiegający się o bon, musi mieć obowiązek alimentacyjny względem seniora oraz uzyskiwać dochody z pracy (umowa o pracę, cywilnoprawna, działalność gospodarcza). Dochód zstępnego nie może być niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę i nie może przekraczać:

Dwukrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego.

Trzykrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa wieloosobowego.

Gmina zweryfikuje wniosek oraz przeprowadzi ocenę poziomu niezaspokojonych potrzeb seniora. Gmina ma prawo przeprowadzić weryfikację złożonego wniosku w środowisku osoby, na rzecz której złożono wniosek.

Nowe miejsca pracy

Projekt ma przyczynić się do zwalczania szarej strefy i budowania zasobów legalnie zatrudnionych opiekunów. Badania społeczne wskazują na niewystarczającą liczbę osób pracujących w zawodach opiekuńczych (w 2021 r. w Polsce było to około 31,6 tys. osób w zawodach opiekuna osoby starszej, DPS i środowiskowego), co jest nieadekwatne do rosnących potrzeb seniorów. Rozwiązanie ma pomóc w zbudowaniu zasobu osób świadczących usługi w pobliżu miejsca zamieszkania oraz przyczynić się do zwiększenia legalnego zatrudnienia (m.in. na obszarach wiejskich), oferując stałe dochody i bezpieczeństwo socjalne. Projekt zakłada zmniejszenie szarej strefy w zakresie usług opiekuńczych.

Osoba wykonująca usługi musi być pełnoletnia, posiadać co najmniej wykształcenie średnie/branżowe i ukończyć co najmniej 30-godzinne szkolenie z zakresu opieki i pierwszej pomocy. Opiekunem nie może być członek rodziny seniora.

Gminy będą organizować system realizacji usług samodzielnie lub zlecać ich wykonanie podmiotom ekonomii społecznej, organizacjom pozarządowym lub podmiotom prywatnym, co ma sprzyjać rozwojowi lokalnych instytucji.