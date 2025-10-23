"Mieszkanie dla Seniora" to wspólna inicjatywa Miasta Poznania i Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (PTBS). Program skierowany jest do mieszkańców Poznania powyżej 60. roku życia, których dochody są zbyt wysokie, by mogli ubiegać się o lokal komunalny, ale jednocześnie niewystarczające, by swobodnie wynajmować mieszkanie na rynku.

Seniorzy dostaną mieszkania dostosowane do swoich potrzeb

W ramach programu dostępne będą 1- i 2-pokojowe mieszkania z zasobu PTBS, położone w budynkach z windą, przystosowanych do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Co ważne — najem będzie bezterminowy, a seniorzy nie zapłacą partycypacji, którą w całości pokryje miasto. Lokale znajdują się m.in. przy ul. Grabowej (Dębiec), Drewlańskiej (Piątkowo) i Moniki Cegłowskiej (Strzeszyn).

Nie tylko Poznań! W planach program rządowy

Równolegle do działań Poznania powstaje ogólnopolski program rządowy o tej samej nazwie – "Mieszkanie dla Seniora". Jego celem jest umożliwienie osobom starszym zamianę własnych mieszkań (często w starych blokach, na wysokich piętrach bez windy) na lokale komunalne dostosowane do ich potrzeb.

– Chcę nagłośnić kwestię osób, które są więźniami w swoich mieszkaniach i pokazać, jak można z tych więzień się uwolnić – powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw Polityki Senioralnej.

Bez progów dochodowych i bez utraty majątku

W odróżnieniu od tradycyjnego najmu komunalnego, rządowy program również nie przewiduje żadnych progów dochodowych. Jak tłumaczy ministerstwo, chodzi nie o pomoc materialną, lecz o realne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu — bez barier architektonicznych, stresu i poczucia izolacji.

Seniorzy zachowają prawo własności do swojego dotychczasowego mieszkania. Będzie ono jedynie wynajmowane przez gminę, która następnie może je podnająć innym osobom, np. rodzinom czekającym na lokal. Dzięki temu zasoby mieszkaniowe będą lepiej wykorzystywane, a osoby starsze zyskają bezpieczne i wygodne warunki do życia.

– Umowę senior będzie zawierał tylko z gminą. Zarówno umowę na najem, jak i podnajem. Jeśli się rozmyśli, jeśli z przyczyn naturalnych zakończy się najem senioralny, wtedy wiadomo, że tamto mieszkanie, będące ciągle składnikiem spadkowym, będzie własnością rodziny. A gmina będzie musiała rodzinie, która zajmuje tamto mieszkanie, znaleźć inny lokal komunalny – wyjaśniła Marzena Okła-Drewnowicz.

Kiedy ruszy program ogólnopolski?

Projekt ustawy jest obecnie opracowywany w Ministerstwie ds. Polityki Senioralnej, a jego przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał 2025 roku. Po zakończeniu prac rządowych dokument trafi na biurko prezydenta. To jego podpis zdecyduje o tym, czy ustawa wejdzie w życie.