Okresowa emerytura kapitałowa stanowi dodatkowe wsparcie dla konkretnej grupy kobiet i jest powiązana z członkostwem w OFE. Świadczenie przysługuje kobietom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i były członkiniami OFE. Muszą one również mieć ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ukończyć 60 lat. Aby otrzymać świadczenie, musisz zgromadzić na subkoncie w ZUS odpowiednią kwotę środków – równą lub wyższą od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Jeżeli ta kwota jest niższa, to nie przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. Od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku ten wymagany próg wynosi 6964,40 zł (20 x 348,22 zł).

Emerytura kapitałowa. Jak obliczane jest świadczenie?

Wysokość emerytury kapitałowej obliczają, dzieląc zgromadzony kapitał (środki z OFE i subkonta w ZUS) przez średnie dalsze trwanie życia ustalone przez GUS.

Świadczenie po 65. roku życia

Okresowa emerytura kapitałowa jest świadczeniem czasowym, które wygasa po 65. roku życia. Wówczas ZUS automatycznie przelicza świadczenie na emeryturę docelową. ZUS wypłaca okresową emeryturę kapitałową od dnia ukończenia 60 lat do dnia poprzedzającego ukończenie wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn, czyli 65 lat. Kobiety, które nabyły uprawnienia do emerytury od 1 października 2017 r., nie muszą składać wniosku o przeliczenie. ZUS obliczy ponownie ich świadczenie z urzędu i zacznie wypłacać emeryturę docelową od dnia ukończenia 65 lat. Wysokość emerytury powszechnej po 65. roku życia ZUS ustala, uwzględniając środki zgromadzone na subkoncie, składki na indywidualnym koncie oraz zwaloryzowany kapitał początkowy. Emerytura z FUS po ponownym ustaleniu jej wysokości nie może być niższa od dotychczasowej sumy emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej.

Emerytura kapitałowa. Kiedy prawo do niej wygasa?

Prawo do świadczenia ma również wpływ na pobierane renty rodzinne, a przewidziano także okoliczności, w których wypłata świadczenia ustaje. Kobiety pobierające rentę rodzinną po zmarłym małżonku wraz z okresową emeryturą kapitałową również nie muszą składać wniosku o przeliczenie. ZUS sprawdzi z urzędu, które świadczenie (renta rodzinna czy emerytura docelowa) jest korzystniejsze, i wypłaci to wyższe. Wypłata świadczenia zostaje zawieszona, jeśli bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury kobieta pozostaje zatrudniona u tego samego pracodawcy. ZUS wznowi wypłatę i ponownie obliczy jej wysokość dopiero po złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty i dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy. Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa, jeśli beneficjentka umrze lub gdy wyczerpią się środki zapisane na subkoncie.