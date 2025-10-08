Od 1 lipca trwają wypłaty nowego świadczenia ZUS jakim jest renta wdowia. Świadczenie to polega na połączeniu emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Wypłaty mogą odbywać się w dwóch wariantach:

- własne świadczenie w wysokości 100 proc. oraz renta wdowia w 15 proc.,

- renta wdowia w wysokości 100 proc. oraz 15 proc. własnego świadczenia.

Średnia wysokość renty wdowiej wynosi obecnie 355 zł brutto miesięcznie. Każdy senior ma prawo wybrać sposób wypłaty – może zdecydować, czy woli otrzymywać w całości swoją emeryturę i niewielką część renty rodzinnej czy też ograniczyć część własnej emerytury na rzecz renty rodzinnej.

Wniosek można złożyć ponownie

W przypadku gdy dana osoba wybrała mniej korzystny wariant wypłat może złożyć wniosek ponownie. W takim przypadku należy jeszcze raz wypełnić stosowne dokumenty. Seniorzy mogą też skorzystać z bezpłatnej porady doradców emerytalnych lub zaznaczyć we wniosku wariant, który pozwala wybrać najkorzystniejszy zbieg świadczeń.

Jak się okazuje, w większości przypadków korzystniejszym wariantem jest konstrukcja zbiegu: 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia.

Od 2027 roku przewidziano udział drugiego świadczenia w zbiegu rentowo-emerytalnym ma wzrosnąć i wynieść 25 proc.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Jakie trzeba spełnić warunki, żeby otrzymać rentę wdowia? By otrzymać rentę wdowią należy osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), pozostawać w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz nie zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Należy też złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.