Standardowy okres wypłaty renty szkoleniowej to 6 miesięcy jednak w wyjątkowych przypadkach renta może być przedłużona maksymalnie do 36 miesięcy (3 lata). Świadczenie to przysługuje bez względu na wiek.

Kto może dostać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa jest dedykowana osobom, które nie są już zdolne do pracy w swoim obecnym zawodzie, ale mają szansę na przekwalifikowanie i powrót na rynek pracy w innej roli.

Aby otrzymać świadczenie należy uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS potwierdzające celowość przekwalifikowania, a także spełniać wymagany okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku, w którym pojawiła się niezdolność do pracy). Wyjątkiem są sytuacje, gdy niezdolność powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – wówczas okresów składkowych nie wymaga się.

W zależności od wieku wymagane są:

1 rok ubezpieczenia, jeśli niezdolność pojawiła się przed 20. rokiem życia,

2 lata — dla wieku 20–22 lat,

3 lata — dla wieku 22–25 lat,

4 lata — dla wieku 25–30 lat,

5 lat — powyżej 30. roku życia.

Jak ustalana jest wysokość renty szkoleniowej?

Renta szkoleniowa stanowi 75 proc. podstawy wymiaru renty, a jej kwota nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Jeśli niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczenie wynosi 100 proc. podstawy wymiaru renty (czyli pełna podstawa) i jest wypłacane ze specjalnego funduszu wypadkowego.

Ile wynosi renta szkoleniowa w 2025 roku?

Renta szkoleniowa w 2025 roku wynosi 1409,18 zł brutto. Kwota netto to ok. 1143,49 zł.

Jak uzyskać rentę szkoleniową? Krok po kroku

By uzyskać rentę szkoleniową:

Złóż wniosek ERN (czyli wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Dołącz dokumenty przedstawiające okresy składkowe i nieskładkowe (np. praca, działalność gospodarcza, służba wojskowa, urlopy, czas nauki).

Przedstaw dokumenty potwierdzające zarobki.

Załącz zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed wnioskiem.

Jeśli jesteś obecnie zatrudniony — dołącz wywiad zawodowy.

W przypadku wypadku lub choroby zawodowej — załącz kartę wypadku, protokół ustalenia przyczyn wypadku, lub decyzję o chorobie zawodowej.

Wniosek musi być złożony przed przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, i nie później niż 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Decyzję wydaje ZUS. W niektórych przypadkach może zostać poproszony o dodatkowe wyjaśnienia lub badania.