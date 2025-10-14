Osoby starsze mogą korzystać m.in. z dodatków pielęgnacyjnych czy różnego rodzaju lokalnych programów wspierających, np. dopłat do ogrzewania czy darmowej komunikacji miejskiej. Coraz większą popularnością cieszą się też programy, które oferują zniżki, usługi opiekuńcze oraz wsparcie socjalne dla osób w podeszłym wieku. Seniorzy mogą również korzystać z ulg podatkowych, zniżek na leki i rehabilitację, a także programów finansowanych z samorządów.

Jednym ze świadczeń, o którym nie każdy w seniorów słyszał jest tzw. emerytura matczyna, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające określane także jako "Mama 4+". Na koniec 2024 roku w Polsce rodzicielskie świadczenie uzupełniające z ZUS-u pobierało 59,6 tys. osób. Średnia miesięczna wypłata emerytury matczynej wyniosła w grudniu 982,13 zł zaś maksymalna kwota świadczenia to 1878,91 zł brutto miesięcznie.

Emerytura matczyna. Co to takiego?

Emerytura matczyna to świadczenie dla rodziców wychowujących co najmniej czworo dzieci, którzy nie mają prawa do minimalnej emerytury. Kierowane jest do osób, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci i które zrezygnowały przez to z pracy zawodowej lub pracowały zbyt krótko, by uzyskać prawo do minimalnej emerytury.

Kto może otrzymać matczyną emeryturę?

Świadczenie może otrzymać:

- matka, która ma 60 lat lub więcej, a także urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci

- ojciec, który osiągnął wiek 65 lat lub więcej oraz wychował co najmniej czworo dzieci, w sytuacji, gdy matka zmarła, opuściła je albo przez długi czas nie zajmowała się wychowaniem.

Świadczenie obejmuje dzieci biologiczne, przybrane oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Co zrobić, by otrzymać świadczenie "Mama 4+"?

Świadczenie można otrzymać na wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy dołączyć:

- w przypadku dzieci, które urodziły się poza terytorium Polski, zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w rejestrze stanu cywilnego; w przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą - orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,

- informację o numerach PESEL dzieci,

- oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,

- inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.