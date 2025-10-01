Nowe wsparcie dla seniorów – co zmieni bon senioralny?

Starzejące się społeczeństwo i rosnące potrzeby zdrowotne sprawiają, że polityka senioralna w Polsce coraz częściej wykracza poza klasyczne wsparcie finansowe. Oprócz świadczeń pieniężnych rząd planuje wprowadzać usługi, które realnie poprawią komfort i bezpieczeństwo osób starszych. Jednym z takich rozwiązań ma być bon senioralny – nowy program pomocy, który ma ułatwić życie osobom powyżej 75. roku życia oraz ich rodzinom.

Czym jest bon senioralny i jak będzie działał?

W przeciwieństwie do dotychczasowych form wsparcia, bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce. Zamiast tego seniorzy otrzymają dostęp do usług realizowanych w ich własnym domu. W ramach bonu możliwa będzie m.in.:

- pomoc w codziennych czynnościach i higienie,

- wsparcie w dostępie do opieki zdrowotnej,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

- towarzyszenie podczas kontaktów społecznych.

Maksymalna wartość usług świadczonych w ramach bonu wyniesie ok. 2150 zł miesięcznie, co odpowiada około 50 godzinom profesjonalnej opieki. Warto jednak pamiętać, że niewykorzystane godziny nie przejdą na kolejny miesiąc i nie będzie możliwości zamiany ich na gotówkę.

Warunki przyznania bonu senioralnego – kto będzie mógł skorzystać?

Bon senioralny nie będzie przyznawany automatycznie. Aby uzyskać świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku kryteriów – zarówno przez seniora, jak i jego najbliższych. Oto najważniejsze warunki:

Wiek

Uprawnieni do otrzymania bonu będą seniorzy, którzy ukończyli co najmniej 75 lat.

Dochód seniora

Obowiązywać będą limity dochodowe brutto. W pierwszym roku działania programu (2026) próg wyniesie 3,5 tys. zł. Do 2029 roku limit ma stopniowo wzrosnąć do 5 tys. zł.

Aktywność zawodowa zstępnych

Wniosek o przyznanie bonu będą mogli złożyć zstępni seniora (dzieci, wnuki), ale warunkiem jest ich aktywność zawodowa – np. zatrudnienie na umowie o pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli w gospodarstwie domowym mieszka osoba dorosła, która nie pracuje i mogłaby zajmować się seniorem, może to uniemożliwić przyznanie świadczenia.

Kryteria dochodowe gospodarstwa domowego

Oceniany będzie również dochód całego gospodarstwa domowego lub najbliższej rodziny. Limity dochodowe będą uzależnione od liczby osób w gospodarstwie – inne dla gospodarstw jednoosobowych, a inne dla wieloosobowych.

Kiedy wejdzie w życie bon senioralny?

Zgodnie z zapowiedziami rządu, bon senioralny zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Nowe świadczenie ma być ważnym elementem systemu opieki nad osobami starszymi, zwłaszcza tymi, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale chcą jak najdłużej pozostać w swoim domu.

Bon senioralny to wsparcie nie tylko seniora, ale całej rodziny

Nowe świadczenie to nie tylko konkretna pomoc dla osób starszych, ale też odciążenie dla ich bliskich. Dzięki bonowi seniorzy będą mogli dłużej pozostać samodzielni, a ich rodziny zyskają profesjonalne wsparcie w opiece.