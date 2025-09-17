Dodatek kombatancki przysługuje osobom, które pobierają emeryturę lub rentę i jednocześnie posiadają status kombatanta lub ofiary represji. Od 1 marca 2025 roku dodatek kombatancki wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek otrzymają ososoby uznane za kombatantów lub ofiary represji decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Mężczyźni muszą ukończyć 60 lat, a kobiety 55 lat, aby ubiegać się o to świadczenie. Jeśli masz prawo do więcej niż jednej emerytury lub renty, ZUS przyzna Ci tylko jeden dodatek kombatancki.

Kluczowym dokumentem jest zaświadczenie potwierdzające Twoje uprawnienia kombatanckie lub status ofiary represji. Wydaje je Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W przeszłości zaświadczenia mogły wydawać również inne instytucje, np. Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

Pobierz formularz wniosku ze strony ZUS lub odbierz go w dowolnej jednostce ZUS. Wypełnij go i złóż osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Wniosek najlepiej złożyć bezzwłocznie po uzyskaniu decyzji potwierdzającej status kombatanta. Jeśli złożysz wniosek później, prawo do dodatku zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS rozpatrzy wniosek w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności i wyda decyzję. W razie potrzeby, możesz odwołać się od decyzji ZUS.

Dodatek kompensacyjny to kolejne świadczenie, które ma na celu uzupełnienie dodatku kombatanckiego i dalsze wspieranie osób zasłużonych i ich rodzin. Od 1 marca 2025 roku dodatek kompensacyjny wynosi 52,24 zł miesięcznie. Dodatek otrzymają osoby posiadające status kombatanta lub ofiary represji (podobnie jak przy dodatku kombatanckim), wdowy i wdowcy po kombatantach lub osobach represjonowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę. Podobnie jak w przypadku dodatku kombatanckiego, ZUS przyzna tylko jeden dodatek kompensacyjny, nawet jeśli masz prawo do kilku emerytur/rent.

Wypełnij wniosek o przyznanie dodatku kompensacyjnego, który znajdziesz na stronie ZUS lub w placówce. Musisz dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która:

stwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji (dla kombatantów/ofiar represji).

potwierdza Twoje uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie (dla wdów/wdowców).

Wniosek o dodatek kompensacyjny możesz złożyć w dowolnym momencie. Wniosek możesz złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub przez polski urząd konsularny. Procedura rozpatrywania wniosku i możliwość odwołania są identyczne jak w przypadku dodatku kombatanckiego. ZUS wypłaca oba dodatki razem z emeryturą lub rentą.

ZUS przypomina, że nawet jeśli ktoś spełnia warunki do wielu emerytur czy rent, przysługuje mu tylko jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny.