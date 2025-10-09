W dniu 30 września 2025 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. Na jej mocy ustalono nowe świadczenie przeznaczone dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które odczuwają znaczący wzrost kosztów ogrzewania po wygaśnięciu z dniem 30 czerwca br. mechanizmu tzw. maksymalnej ceny dostawy ciepła. Choć obecnie rynek ciepła systemowego stopniowo się stabilizuje, w niektórych regionach kraju zniesienie „zamrożenia” cen skutkuje ich gwałtownym wzrostem. Właśnie dla takich sytuacji wprowadzono możliwość otrzymania bonu ciepłowniczego.

Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać dwukrotnie:

za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.,

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.

Kto może ubiegać się o bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, jeśli jednoskładnikowa cena ciepła netto w ich grupie taryfowej przekracza 170 zł za gigadżul (GJ). Świadczenie to skierowane jest przede wszystkim do osób i rodzin o niskich dochodach. O bon może ubiegać się gospodarstwo jednoosobowe, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 3272,69 zł, a także gospodarstwo wieloosobowe, w którym średni dochód na osobę nie jest wyższy niż 2454,52 zł.

Bon ciepłowniczy także dla gospodarstw z większymi dochodami zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”

Przy przyznawaniu bonu ciepłowniczego zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że świadczenie będzie przysługiwać również wtedy, gdy dochód gospodarstwa domowego nieco przekroczy wyznaczony limit. W takiej sytuacji kwota bonu zostanie pomniejszona o wartość przekroczenia. Minimalna wysokość wypłaty wyniesie 20 zł, a niższe kwoty nie będą realizowane. Mechanizm ten ma na celu uniknięcie sytuacji, w których osoby przekraczające próg dochodowy o niewielką kwotę traciłyby prawo do całego wsparcia, dzięki czemu system stanie się bardziej elastyczny i sprawiedliwy wobec potrzebujących rodzin. Elastyczności nie przewiduje się jednak, jeśli chodzi o jednoskładnikową cenę ciepła netto.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy w 2025 roku, a ile w 2026 roku?

W 2025 i 2026 roku to właśnie od jednoskładnikowej ceny ciepła netto zależeć będzie, czy i w jakiej wysokości bon ciepłowniczy zostanie przyznany.

W 2025 roku bon w maksymalnej kwocie wyniesie:

500 zł – przy cenie ciepła od 170 do 200 zł/GJ,

1000 zł – przy cenie ciepła od 200 zł do 230 zł/GJ,

1750 zł – przy cenie ciepła wyższej niż 230 zł/GJ.

W 2026 roku bon w maksymalnej kwocie wyniesie:

1000 zł – przy cenie ciepła od 170 do 200 zł/GJ,

2000 zł – przy cenie ciepła od 200 zł do 230 zł/GJ,

3500 zł – przy cenie ciepła wyższej niż 230 zł/GJ.

Opublikowanie jednoskładnikowej ceny ciepła netto kluczowym warunkiem uruchomienia wypłat bonu ciepłowniczego 2025

Art. 3 ust. 8 – 10 Ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej nałożył na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się bezpośrednią sprzedażą wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem, lub przedsiębiorstwa energetyczne, które zawarły umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła z odbiorcą, który zawarł umowę sprzedaży ciepła z innym przedsiębiorstwem energetycznym obowiązek opublikowania jednoskładnikowe ceny ciepła netto obowiązujące na dzień 30 września 2025 roku, najpóźniej do 7 października 2025 roku.

Sposób ustalania tej stawki jest jednolity dla wszystkich przedsiębiorstw energetycznych. Jednoskładnikowa cena ciepła netto obliczana jest poprzez zsumowanie planowanych przychodów firmy z różnych źródeł – takich jak sprzedaż ciepła, opłaty za moc cieplną oraz koszty przesyłu lub dystrybucji – a następnie podzielenie tej kwoty przez prognozowaną ilość sprzedanego ciepła wyrażoną w gigadżulach (GJ). W przypadku mniejszych ciepłowni, o mocy nieprzekraczającej 5 MW, które nie muszą zatwierdzać taryf w URE, cena ta ustalana jest na podstawie obowiązujących obecnie stawek stosowanych przez dane przedsiębiorstwo.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) podkreśla, że wypłata bonu ciepłowniczego będzie możliwa tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwa energetyczne terminowo opublikują jednoskładnikową cenę ciepła netto, czyli uproszczoną stawkę za 1 gigadżul (GJ). Jak zaznacza URE, brak publikacji tych informacji uniemożliwi dokładne obliczenie należnego wsparcia, co może skutkować opóźnieniem lub całkowitym wstrzymaniem wypłat bonów ciepłowniczych.

W tych miastach cena ciepła netto jest niższa niż 170 zł/GJ netto. Mieszkańcom bon ciepłowniczy nie przysługuje

Po opublikowaniu cenników przez zobowiązane do tego przedsiębiorstwa energetyczne okazuje się, że wiele gospodarstw domowych na bon ciepłowniczy się nie załapie właśnie z powodu zbyt niskich opłat. Często świadczenie to ominie wszystkich mieszkańców w mieście. Wśród miejscowości, w których bon ciepłowniczy nie będzie przysługiwał znajdują się m.in.:

Konin - zarząd MPEC Konin ogłosił, że jednoskładnikowa cena ciepła systemowego we wszystkich grupach taryfowych jest niższa niż 170 zł/GJ netto. Najwyższa cena w taryfie A5 wynosi 167,93 zł/GJ;

- zarząd MPEC Konin ogłosił, że jednoskładnikowa cena ciepła systemowego we wszystkich grupach taryfowych jest niższa niż 170 zł/GJ netto. Najwyższa cena w taryfie A5 wynosi 167,93 zł/GJ; Ostróda – również w MPEC Ostróda jednoskładnikowa cena ciepła systemowego we wszystkich grupach taryfowych jest niższa niż 170 zł/GJ netto. Najwyższa cena w taryfie WI-1.b wynosi 156,34 zł/GJ;

– również w MPEC Ostróda jednoskładnikowa cena ciepła systemowego we wszystkich grupach taryfowych jest niższa niż 170 zł/GJ netto. Najwyższa cena w taryfie WI-1.b wynosi 156,34 zł/GJ; Skierniewice – Energetyka Cieplna Sp. z o.o. poinformowała, że wszystkie obowiązujące obecnie stawki w grupach taryfowych mieszczą się poniżej ustalonego w ustawie progu 170 zł/GJ;

– Energetyka Cieplna Sp. z o.o. poinformowała, że wszystkie obowiązujące obecnie stawki w grupach taryfowych mieszczą się poniżej ustalonego w ustawie progu 170 zł/GJ; Brzeg Dolny – wysokość opublikowanej przez spółkę GAIA jednoskładnikowej ceny ciepła netto wynosi 135,72 zł/GJ;

– wysokość opublikowanej przez spółkę GAIA jednoskładnikowej ceny ciepła netto wynosi 135,72 zł/GJ; Golub-Dobrzyń – PEC Golub Dobrzyń poinformował, że jednoskładnikowe ceny ciepła netto wynoszą 113,64 zł/GJ dla odbiorców grupy I oraz 125,88 zł/GJ dla odbiorców grupy II.

Wniosek o bon ciepłowniczy 2025 oraz o bon ciepłowniczy 2026

Osoby, które spełniają warunki ubiegania się o bon ciepłowniczy, muszą złożyć wniosek. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Wniosek należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania w terminach:

od 3 listopada 2025 r. do 15 grudnia 2025 r. za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

Wniosek o bon ciepłowniczy 2025 i bon ciepłowniczy 2026 musi zawierać:

dane wnioskodawcy:

imię (imiona) i nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, jeżeli został nadany, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej, jeżeli wyraża na to zgodę, numer telefonu, jeżeli wyraża na to zgodę;

informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego;

informację potwierdzającą fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy na potrzeby ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne właściwe dla gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację o wysokości jednoskładnikowej ceny ciepła netto stosowanej w rozliczeniu z odbiorcami w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym właściwych dla gospodarstwa domowego wnioskodawcy, na dzień wejścia w życie ustawy albo na dzień 30 kwietnia 2026 r.;

numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu ciepłowniczego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać kwotę tego bonu na ten rachunek;

dane i informacje o dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego;

oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Kiedy wypłaty bonu ciepłowniczego 2025?

Wypłaty bonu ciepłowniczego będą realizowane w dwóch turach. Pierwsza transza trafi do uprawnionych gospodarstw domowych na początku roku, natomiast druga zostanie wypłacona latem, jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego. Warto podkreślić, że bon nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do czternastej emerytury ani innych świadczeń socjalnych. Dodatkowo środki z bonu są w pełni chronione i nie mogą zostać zajęte przez komornika.