Dodatkowe środki w postaci 500, 1000, 2000 a nawet 3500 zł mogą otrzymać seniorzy, którzy otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe nie przekraczające 3 272,69 zł netto miesięcznie (w przypadku osób, które współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 2 454,52 zł). Czym jest bon ciepłowniczy i komu przysługuje?

Bon ciepłowniczy - co to takiego?

Bon ciepłowniczy jest świadczeniem pieniężnym będącym wsparciem dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które doświadczają skokowego wzrostu cen ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne na skutek wygaśnięcia z dniem 30 czerwca mechanizmu tzw. maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Bon ciepłowniczy 2025 – komu przysługuje?

Ustawa podpisana przez prezydenta 26 września 2025 roku weszła w życie z dniem 30 września 2025 roku. Bon ciepłowniczy jest nowym świadczeniem, którego celem jest wsparcie w opłaceniu rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Nowe świadczenie ma pokryć część należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Przyznanie świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego. Osoby samotne mogą otrzymać świadczenie jeśli ich miesięczny dochód nie przekroczy 3 272,69 zł netto. W przypadku gospodarstw wieloosobowych jest to 2 454,52 zł netto na osobę.

W przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2025 rok pod uwagę brany jest dochód za 2024 rok. Z kolei w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2026 rok uwzględniany będzie dochód za rok 2025.

Warunkiem otrzymania bonu ciepłowniczego jest także korzystanie z ciepła systemowego oraz ponoszenie kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto.

Czym jest ciepło systemowe? To sieć ciepłownicza oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu, a także lokalne źródło ciepła lub źródło ciepła bezpośrednio zasilające zewnętrzne instalacje odbiorcze, które są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzania ciepła, jego przesłania i dystrybucji lub obrotu ciepłem.

Ile wynosi bon ciepłowniczy w 2025 roku?

Wysokość świadczenia uzależniona jest od cen ciepła. W drugiej połowie 2025 roku to jednorazowa wypłata kwoty:

- 500 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto i nie wyższych niż 200 zł/GJ netto,

- 1 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 200 zł/GJ netto i nie wyższych niż 230 zł/GJ netto lub odpowiednio

- 1 750 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 230 zł/GJ netto.

W 2026 roku jednorazowa wypłata kwoty wyniesie:

- 1 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto i nie wyższych niż 200 zł/GJ netto,

- 2 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 200 zł/GJ netto i nie wyższych niż 230 zł/GJ netto lub odpowiednio

- 3 500 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 230 zł/GJ netto.

Warto mieć na uwadze, że jednoskładnikowe ceny netto za ciepło systemowe w Polsce z reguły oscylują bliżej 170 zł/GJ niż 230 zł/GJ. W związku z tym prawdopodobnie większa część uprawnionych do świadczenia otrzyma w 2025 roku bon ciepłowniczy w kwocie 500 zł, a w 2026 roku - w wysokości 1000 zł.

Co istotne, świadczenie jest przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. W takim przypadku kwota świadczenia jest odpowiednio pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Jak uzyskać bon ciepłowniczy? Niezbędne jest złożenie wniosku

By uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski dotyczące okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku przyjmowane są do 15 grudnia 2025 roku. Te dotyczące okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. W przypadku niezłożenia wniosku o przyznanie bonu ciepłowniczego – świadczenie przepada.