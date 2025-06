Rozwiązanie już funkcjonuje

Związkowa Alternatywa już jakiś czas temu wysunęła postulat wprowadzenia urlopu regeneracyjnego jako narzędzia wspierającego kondycję psychofizyczną pracowników w Polsce. Rozwiązanie już funkcjonuje. Pomysł wzorowany jest bowiem na urlopie zdrowotnym przysługującym nauczycielom na podstawie art. 73 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 16 stycznia 1982 roku. Chodzi więc głównie o rozszerzenie praw na wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Reklama

Nauczyciele mogą korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mają prawo do tzw. urlopu dla poratowania zdrowia, który ma na celu umożliwienie im regeneracji sił i poprawy stanu zdrowia po dłuższym okresie pracy. Taki urlop może trwać maksymalnie rok i przysługuje nauczycielowi, który przepracował co najmniej 7 lat w placówkach oświatowych, w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunkiem jego udzielenia jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, potwierdzające, że dalsze wykonywanie obowiązków zawodowych bez przerwy zdrowotnej mogłoby negatywnie wpłynąć na stan zdrowia nauczyciela. Urlop ten jest płatny i wlicza się do okresu zatrudnienia.

Reklama

Kto jeszcze może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia, choć najczęściej kojarzony z nauczycielami, nie jest przywilejem zarezerwowanym wyłącznie dla tej grupy zawodowej. Ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z takiego urlopu również dla innych pracowników wykonujących zawody o szczególnym charakterze lub wysokim obciążeniu psychicznym i fizycznym. Do grup objętych tym uprawnieniem należą między innymi:

sędziowie,

prokuratorzy,

policjanci,

strażacy,

górnicy,

kontrolerzy zatrudnieni w Najwyższej Izbie Kontroli.

Jak miałby wyglądać urlop regeneracyjny dla każdego pracownika?

Urlop regeneracyjny miałby być krótszy od urlopu dla poratowania zdrowia, który przysługuje nauczycielom. - Proponujemy, by wpisać do Kodeksu pracy prawo do urlopu regeneracyjnego dla wszystkich pracowników, którzy przepracowali w danym zakładzie 7 lat. Urlop powinien być w pełni płatny i automatycznie przyznawany na wniosek pracownika. Wydaje się, że optymalnym okresem odpoczynku byłyby trzy miesiące – wyjaśnia przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz.

Czy urlop regeneracyjny ma szansę wejść w życie?

Czy propozycja urlopu regeneracyjnego ma realne szanse na realizację? Można mieć co do tego uzasadnione wątpliwości. Jak przypomina forsal.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło nawet wcześniejszego projektu, zgodnie z którym dodatkowe dni wolne miałyby otrzymywać tylko osoby po 50. roku życia. Zgodnie z tamtą koncepcją, dodatkowe dni wolne miałyby służyć załatwianiu spraw zdrowotnych, takich jak badania czy wizyty lekarskie, co z kolei umożliwiłoby wykorzystanie przysługującego urlopu wypoczynkowego zgodnie z jego celem – czyli na realny odpoczynek.