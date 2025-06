Poseł Tomasz Nowak (Platforma Obywatelska) w interpelacji nr 9820 podkreślił kluczową rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. Ocenił, że ich praca, szczególnie w obliczu niedoborów kadrowych, wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym i fizycznym, co bezpośrednio wpływa na ich zdrowie. Nowak zwrócił uwagę, że w przeciwieństwie do nauczycieli czy funkcjonariuszy służb mundurowych, pielęgniarki i położne nie mają prawa do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Zaznaczył, że ich zawód, ze względu na specyfikę i poziom stresu, powinien być traktowany jako szczególnie wymagający.

Dlaczego MZ odmawia? Trzy przeszkody

Wiceminister Jerzy Szafranowicz w odpowiedzi na interpelację posła Nowaka wymienił trzy główne przeszkody w wprowadzeniu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia dla pielęgniarek i położnych:

Dodatkowe środki finansowe: Wprowadzenie nowego świadczenia wymagałoby dodatkowych pieniędzy na wypłatę urlopów oraz na zatrudnienie zastępczego personelu, który wykonywałby zadania pielęgniarek i położnych podczas ich nieobecności.

Równe traktowanie ubezpieczonych: Wiceminister podkreślił, że świadczenia z ubezpieczenia chorobowego pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do którego składki płacą wszyscy ubezpieczeni. Przyznanie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia tylko pielęgniarkom i położnym byłoby nierównym traktowaniem w stosunku do innych grup zawodowych, które również partycypują w tworzeniu FUS.

Rozszerzenie na inne zawody medyczne: Gdyby takie prawo przyznano pielęgniarkom i położnym, należałoby spodziewać się, że roszczenia o podobny urlop zgłoszą pozostali pracownicy wykonujący zawód medyczny, co wygenerowałoby jeszcze większe koszty. Szafranowicz dodał również, że konieczne byłoby zapewnienie finansowania badań lekarskich i orzeczeń lekarzy medycyny pracy, niezbędnych w procesie przyznawania urlopu.

Wiceminister wyjaśnił, że kwestia urlopu dla poratowania zdrowia dla medyków była już przedmiotem rozmów z partnerami społecznymi w 2021 roku. Wskazał, że Karta Nauczyciela, która umożliwia nauczycielom urlop dla poratowania zdrowia, opiera się na odrębnym systemie finansowania tej grupy zawodowej.