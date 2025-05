Nowe zasady liczenia stażu pracy od 2026 r. Rząd zmienia przepisy

Do tej pory Kodeks pracy faworyzował osoby zatrudnione wyłącznie na umowie o pracę. Staż zawodowy, od którego zależą m.in. długość urlopu, dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe – nie uwzględniał innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenia, samozatrudnienie czy praca za granicą.

To się zmieni. Od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie przepisy, które rozszerzą definicję stażu pracy. Nowelizacja, przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów, ma wyrównać prawa pracownicze niezależnie od formy wykonywanej pracy.

– Praca to praca. Każda zasługuje na uznanie – zaznaczyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Czas przepracowany na umowie zlecenie czy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej musi wliczać się do stażu pracy. Dzięki temu wyrównujemy szanse w dostępie do podstawowych uprawnień pracowniczych – dodała.

Co wliczy się do stażu pracy? Lista zmian od 1 stycznia 2026 r.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, do stażu pracy będą wliczane następujące okresy:

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,

czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu opieki nad dzieckiem,

zatrudnienie na podstawie umów zlecenia, umów o świadczenie usług lub agencyjnych,

współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,

członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i kółkach rolniczych,

udokumentowana praca zarobkowa za granicą (inna niż na etacie).

Okresy te będą potwierdzane zaświadczeniami z ZUS lub – w przypadku pracy niezarejestrowanej – innymi dokumentami, zgodnie z ogólnymi zasadami dowodowymi.

Więcej urlopu dla prawie 2 milionów Polaków. Rewolucja w Kodeksie pracy

Obecnie prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego przysługuje dopiero po 10 latach stażu pracy, przy czym liczone są wyłącznie lata przepracowane na podstawie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów radykalnie zmienia ten stan rzeczy.

Przykład? Osoba, która przepracowała 7 lat na etacie i 4 lata na umowie zleceniu, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów od 1 stycznia 2026 roku będzie miała łącznie 11 lat stażu. W praktyce oznacza to wzrost wymiaru urlopu z 20 do 26 dni rocznie, czyli aż 6 dodatkowych dni wolnego.

Według danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), w 2023 roku niemal 20 proc. osób pracujących w Polsce nie było zatrudnionych na umowę o pracę. To blisko 1,9 mln Polaków, którzy dzięki nowym przepisom zyskają dostęp do szerszych uprawnień pracowniczych – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.