Dodatkowy, dłuższy urlop - dla kogo?

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, dodatkowy urlop będzie przysługiwał szerszej grupie osób, w tym pracownikom i osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Uprawnieni do niego będą również rodzice adopcyjni oraz rodzice zastępczy (z wyjątkiem rodzin zastępczych zawodowych), których dzieci wymagają hospitalizacji po formalnym przyjęciu do rodziny.

Reklama

Dodatkowe świadczenie będzie można uzyskać w przypadku hospitalizacji dziecka po porodzie, a jego wymiar będzie zależał od czasu trwania hospitalizacji oraz tygodnia ciąży, w którym dziecko się urodziło. W zależności od sytuacji, dodatkowy urlop może trwać do 8 lub 15 tygodni. Nowe przepisy dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego obejmują także rodziców, którym urodzi się więcej niż jedno dziecko.

Reklama

Dodatkowy, dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków - ile potrwa?

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 19 marca 2025 roku, długość dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie zależała od: tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko; masy urodzeniowej dziecka oraz czasu, jaki dziecko spędziło w szpitalu. Oto szczegóły:

Przed 28. tygodniem ciąży lub masa urodzeniowa ≤ 1000 g – tydzień zasiłku za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do 15 tygodni.

– tydzień zasiłku za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, Między 28. a 37. tygodniem ciąży, masa > 1000 g – tydzień zasiłku za każdy tydzień hospitalizacji, maksymalnie do 8 tygodni.

– tydzień zasiłku za każdy tydzień hospitalizacji, Po 37. tygodniu ciąży, dłuższy pobyt w szpitalu – tydzień zasiłku za każdy tydzień hospitalizacji, jeśli dziecko przebywa w szpitalu co najmniej 2 kolejne dni, a pierwszy z nich przypada między 5. a 28. dniem po porodzie (maksymalnie do 8 tygodni).

Jak widać, długość dodatkowego urlopu macierzyńskiego może wynosić maksymalnie 8 lub 15 tygodni. Aby obliczyć wymiar tego urlopu, należy zsumować wszystkie okresy hospitalizacji dziecka do 8 lub 15 tygodnia życia.

W przypadku dzieci urodzonych o czasie, prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest uzależnione od konieczności hospitalizacji noworodka. Pobyt w szpitalu musi trwać co najmniej 2 kolejne dni i rozpocząć się między 5 a 28 dniem po narodzinach. W takim przypadku rodzicowi przysługuje tydzień dodatkowego urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5 dnia do 8 tygodnia po porodzie.

W obu przypadkach, jeśli pobyt dziecka w szpitalu jest krótszy niż 7 dni, czas ten jest zaokrąglany w górę do pełnego tygodnia. Przepisy uwzględniają również sytuację, w której noworodek wymaga wielokrotnych hospitalizacji. W przypadku ciąż mnogich, obliczając długość dodatkowego urlopu, uwzględnia się najniższą masę urodzeniową spośród dzieci oraz czas hospitalizacji dziecka, które najdłużej przebywało w szpitalu.

Dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków - wniosek

Dodatkowy urlop macierzyński można uzyskać na pisemny lub elektroniczny wniosek matki, lub ojca opiekującego się dzieckiem. Wniosek należy złożyć co najmniej 21 dni przed końcem podstawowego urlopu macierzyńskiego, a pracodawca ma obowiązek go uwzględnić. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie ze szpitala potwierdzające hospitalizację dziecka oraz inne dokumenty wymienione w rozporządzeniu o uprawnieniach rodzicielskich.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego w dniu 19 marca 2025 roku będą mieli prawo do dodatkowego świadczenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko urodziło się przed wejściem w życie tych regulacji, pod warunkiem, że podstawowy urlop macierzyński trwa 19 marca 2025 roku. W takim przypadku wniosek o dodatkowe świadczenie należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej najpóźniej w ostatnim dniu trwania urlopu macierzyńskiego. Jeśli urlop macierzyński zakończy się przed 19 marca 2025 roku, prawo do dodatkowego świadczenia nie przysługuje.

Oznacza to, że pracownica, która nie zdecyduje się na wykorzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu, traci do niego prawo. Innymi słowy, nie można go przenieść na późniejszy termin.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium