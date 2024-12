Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownicy wychowujący dzieci do 14. roku życia mają prawo do 2 dni urlopu lub 16 godzin wolnego w ciągu roku. Termin na wykorzystanie tego uprawnienia mija wraz z końcem grudnia 2024 roku. Pracodawcy, którzy nie zapewnią pracownikom tego zwolnienia, narażają się na konsekwencje finansowe, w tym grzywnę sięgającą nawet 30 tys. zł.

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy, pracownicy, którzy wychowują przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, mają prawo do szczególnego uprawnienia – zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Kto może skorzystać z tego uprawnienia?

Prawo do zwolnienia przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, pod warunkiem że wychowuje co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 14. roku życia. Nie wykorzystał jeszcze tego uprawnienia w danym roku kalendarzowym.

Jak wykorzystać zwolnienie?

Pracownik ma prawo wyboru, w jaki sposób chce skorzystać z tego zwolnienia:

w formie dwóch dni wolnych od pracy,

w formie 16 godzin, co daje większą elastyczność, zwłaszcza w sytuacjach wymagających krótszych, ale częstszych przerw w pracy.Decyzję o formie zwolnienia należy zgłosić pracodawcy odpowiednio wcześniej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Termin na wykorzystanie w 2024 roku

Warto pamiętać, że uprawnienie to jest przypisane do roku kalendarzowego. Oznacza to, że niewykorzystane dni lub godziny przepadają z końcem grudnia danego roku. Szczególne znaczenie ma to w kontekście zbliżającego się terminu na koniec 2024 roku. Pracownicy, którzy jeszcze nie skorzystali z przysługującego im prawa, powinni zadbać o jego realizację przed 31 grudnia 2024 r.

Kara dla pracodawcy

Pracodawca, który nie udzieli zwolnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 000 do 30 000 zł za naruszenie praw pracownika.