W polskim systemie emerytalnym obserwuje się tendencję do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Choć takie rozwiązanie jest atrakcyjne dla wielu osób, wysokość otrzymywanego świadczenia zależy nie tylko od wieku emeryta, ale również od długości okresu składkowego.

Minimalna emerytura

Aby nabyć prawo do minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1780,96 złotych brutto, wymagane jest spełnienie określonych wymogów. Kobiety muszą wykazać się co najmniej 20-letnim stażem pracy, a mężczyźni 25-letnim. Osoby, które nie osiągnęły wymaganego stażu, np. 60-latka z 10-letnim stażem, mogą liczyć jedynie na znacznie niższe świadczenie emerytalne.

To wpływa na wysokość emerytury

Wysokość emerytury jest determinowana przez kilka czynników. Są to: zsumowane i zwaloryzowane składki odprowadzone do ZUS, zwaloryzowany kapitał początkowy uwzględniający okresy pracy sprzed 1999 roku, środki zgromadzone na subkoncie oraz oczekiwana długość życia, obliczana na podstawie aktualizowanych corocznie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Świadczenia emerytalne podlegają corocznej waloryzacji w marcu, co skutkuje wzrostem ich wartości. Równolegle, w czerwcu dokonuje się waloryzacji składek zgromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych, co ma bezpośredni wpływ na przyszłą wysokość emerytury.

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem minimalnej emerytury. Decydującym czynnikiem kształtującym wysokość świadczenia jest długość okresu pracy zawodowej. To właśnie staż pracy ma podstawowe znaczenie dla wysokości comiesięcznych wypłat z ZUS.

Osoby, które nie przepracowały pełnego okresu składkowego, mogą liczyć się z tym, że wysokość ich emerytury będzie znacznie poniżej minimalnej. Z tego względu planując swoją ścieżkę zawodową, warto zwrócić szczególną uwagę na konieczność osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Dzięki temu można zabezpieczyć sobie wyższe świadczenie emerytalne w przyszłości i uniknąć konieczności kontynuowania aktywności zawodowej w podeszłym wieku. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2025 emerytury zostaną zwaloryzowane o 5,82 proc. W praktyce oznacza to, że minimalna emerytura brutto wzrośnie do poziomu 1884,61 zł, a netto wyniesie około 1715 zł.

Jaką emeryturę otrzyma 60-letnia osoba po 10 latach pracy?

Osoby, które ukończyły 60. rok życia i posiadają zaledwie 10-letni staż pracy, nie spełniają ustawowych warunków do uzyskania minimalnej emerytury. Wymagany okres składkowy to co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Tak krótki staż pracy pozwala jedynie na uzyskanie znacznie niższej emerytury, która stanowi zaledwie ułamek świadczenia minimalnego.

Osoby zarabiające minimalną płacę krajową, po 10 latach pracy, mogą liczyć na emeryturę w wysokości zaledwie 250-300 złotych brutto. Świadczenie to stanowi niewielki ułamek niezbędnych środków do życia i nie zapewnia samodzielnej egzystencji.

