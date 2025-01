14 dni ustawowo wolnych od pracy

Rok 2025 przynosi standardową liczbę 14 dni wolnych od pracy, poza niedzielami. Niektóre z tych dni wypadają w dogodnych terminach, co otwiera możliwości tworzenia tzw. długich weekendów. Do dni wolnych w 2025 roku należą m.in. Nowy Rok (1 stycznia), Święto Trzech Króli (6 stycznia), Święto Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało (19 czerwca), Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), a także dwa dni Bożego Narodzenia (25-26 grudnia).

Reklama

Długie weekendy w 2025 roku

Z pomocą jednego dnia urlopu można wydłużyć odpoczynek przy kilku okazjach w 2025 roku. Oto kluczowe terminy:

Majówka: Święto Pracy (1 maja, czwartek) i Święto Konstytucji 3 Maja (sobota).

Jeśli pracodawca przyzna dzień wolny za święto przypadające w sobotę, to od 1 do 4 maja można odpoczywać bez konieczności wykorzystywania urlopu.

Czerwiec: Boże Ciało (19 czerwca, czwartek). Wystarczy wziąć urlop w piątek, 20 czerwca, by cieszyć się czterodniowym weekendem.

Listopad: Wszystkich Świętych (1 listopada, sobota) i Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada, wtorek).

Przy dodatkowym dniu wolnym za 1 listopada i urlopie 10 listopada (poniedziałek), zyskamy kolejny czterodniowy weekend.

Sierpień: Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia, piątek). Trzy dni wolnego od 15 do 17 sierpnia to czas na odpoczynek bez konieczności wykorzystywania urlopu.

Reklama

Idealny grudzień: tydzień lub dwa tygodnie wolnego

Grudzień 2025 roku to szczególnie korzystny czas na planowanie dłuższego odpoczynku. Wigilia (24 grudnia) przypada w środę i jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dzięki temu wystarczą dwa dni urlopu (22 i 23 grudnia), by cieszyć się tygodniową przerwą od 20 do 28 grudnia.

Osoby, które chcą odpocząć jeszcze dłużej, mogą wziąć pięć dni urlopu między Bożym Narodzeniem a Świętem Trzech Króli (29, 30, 31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia), co pozwoli im na nieprzerwany, dwutygodniowy urlop od 20 grudnia aż do 6 stycznia.