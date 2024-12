Wzrost minimalnego wynagrodzenia

1 stycznia 2025 roku nastąpi podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4666 złotych brutto miesięcznie. Równolegle, minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona do 30,50 złotych brutto. W porównaniu do wynagrodzenia obowiązującego od 1 lipca 2024 roku oznacza to wzrost o 366 złotych brutto miesięcznie.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Które świadczenia są powiązane ze wzrostem płacy minimalnej?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą automatyczną podwyżkę szeregu innych świadczeń pracowniczych. To korzystna zmiana dla wszystkich pracowników. Oto szczegółowy wykaz świadczeń, których wysokość jest bezpośrednio powiązana z wysokością płacy minimalnej:

Dodatek za pracę w porze nocnej: Jego wartość jest określona jako 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Jego wartość jest określona jako 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Odprawy przy zwolnieniach: Pracownicy zwolnieni grupowo lub indywidualnie z przyczyn od nich niezależnych mogą liczyć na wyższe odprawy, których maksymalna wysokość wynosi 69 990 zł.

Pracownicy zwolnieni grupowo lub indywidualnie z przyczyn od nich niezależnych mogą liczyć na wyższe odprawy, których maksymalna wysokość wynosi 69 990 zł. Odszkodowania za dyskryminację lub mobbing: Minimalne odszkodowanie w przypadku stwierdzenia dyskryminacji, lub mobbingu w miejscu pracy zostało ustalone na poziomie 4666 zł.

Minimalne odszkodowanie w przypadku stwierdzenia dyskryminacji, lub mobbingu w miejscu pracy zostało ustalone na poziomie 4666 zł. Świadczenia szkoleniowe dla osób zwalnianych: Pracownicy zwolnieni z pracy mogą otrzymać wsparcie finansowe na szkolenia podnoszące kwalifikacje. Maksymalna wysokość takiego świadczenia wynosi 9332 zł.

Pracownicy zwolnieni z pracy mogą otrzymać wsparcie finansowe na szkolenia podnoszące kwalifikacje. Maksymalna wysokość takiego świadczenia wynosi 9332 zł. Wynagrodzenie za czas gotowości i przestój: W przypadku, gdy pracownik jest w gotowości do pracy lub występuje przestój niezawiniony przez niego, przysługuje mu wynagrodzenie, którego minimalna wysokość wynosi 4666 zł.

W przypadku, gdy pracownik jest w gotowości do pracy lub występuje przestój niezawiniony przez niego, przysługuje mu wynagrodzenie, którego minimalna wysokość wynosi 4666 zł. Zasiłki: Podstawa wymiaru zasiłków, takich jak macierzyński, opiekuńczy czy chorobowy, jest bezpośrednio związana z minimalnym wynagrodzeniem. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zasiłek nie może być niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia pomniejszonej o 13,71 proc.

Podstawa wymiaru zasiłków, takich jak macierzyński, opiekuńczy czy chorobowy, jest bezpośrednio związana z minimalnym wynagrodzeniem. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zasiłek nie może być niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia pomniejszonej o 13,71 proc. Kwota wolna od potrąceń: Jest to minimalna kwota, która musi pozostać na koncie pracownika po dokonaniu wszystkich potrąceń, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne czy podatek dochodowy.

Większy limit na działalności nierejestrowanej

Od 2025 roku osoby prowadzące działalność nierejestrowaną będą mogły osiągnąć wyższe przychody. Limit miesięcznych dochodów z takiej działalności, który obecnie wynosi 3225 zł, wzrośnie do 3499,50 zł. Ta zmiana jest bezpośrednim skutkiem podwyżki minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Staż pracy

Równolegle prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów dotyczących obliczania stażu pracy. Zgodnie z proponowanymi zmianami, do stażu będą zaliczane nie tylko stosunki pracy, lecz także okresy wykonywania umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy za granicą. Celem tych regulacji jest ujednolicenie zasad ustalania stażu pracy dla wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, co przełoży się na równoważenie ich uprawnień.

Urlop macierzyński

Nowe przepisy wprowadzane w 2025 roku znacząco wydłużą urlop macierzyński dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie lub wymagających szczególnej opieki medycznej. Jeżeli dziecko przyjdzie na świat przed 28. tygodniem ciąży lub będzie ważyło mniej niż 1 kilogram, rodzice będą mieli prawo do dodatkowego tygodnia urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, aż do upływu 15 tygodni po porodzie. W przypadku dzieci urodzonych między 28. a 36. tygodniem ciąży i ważących powyżej 1 kilograma dodatkowe tygodnie urlopu przysługują do 8 tygodni po porodzie. Nawet dzieci urodzone po 36. tygodniu ciąży, które wymagają hospitalizacji w pierwszych tygodniach życia, mogą zapewnić rodzicom dodatkowe dni wolne.

Reklama

Zasiłek dla bezrobotnych

W przyszłym roku czeka nas rewolucja w systemie zasiłków dla bezrobotnych. Osoby, które do tej pory otrzymywały niższy zasiłek ze względu na krótki staż pracy, będą mogły liczyć na wyższe świadczenie. Obecnie osoby ze stażem poniżej 5 lat otrzymują 1329,60 zł przez pierwsze 3 miesiące, a następnie 1044,20 zł. Zgodnie z projektem ustawy, te kwoty mają zostać podwyższone i ujednolicone dla wszystkich bezrobotnych. Nowe zasady pobierania zasiłku dla bezrobotnych przewidują kilka istotnych zmian:

Koniec uzależnienia od lokalnego bezrobocia: Długość okresu, przez który można pobierać zasiłek, nie będzie już zależała od tego, jak wysokie jest bezrobocie w miejscu zamieszkania.

Długość okresu, przez który można pobierać zasiłek, nie będzie już zależała od tego, jak wysokie jest bezrobocie w miejscu zamieszkania. Osoby starsze z doświadczeniem: Osoby powyżej 50. roku życia, które pracowały co najmniej 20 lat, będą mogły pobierać zasiłek przez cały rok (365 dni).

Osoby powyżej 50. roku życia, które pracowały co najmniej 20 lat, będą mogły pobierać zasiłek przez cały rok (365 dni). Rodzice i opiekunowie: Rodzice z dziećmi (do 18. roku życia lub niepełnosprawnymi do 24. roku życia), zwłaszcza gdy oboje rodziców straciło pracę, a także samotni rodzice z dziećmi, będą mieli prawo do dłuższego pobierania zasiłku.

Rodzice z dziećmi (do 18. roku życia lub niepełnosprawnymi do 24. roku życia), zwłaszcza gdy oboje rodziców straciło pracę, a także samotni rodzice z dziećmi, będą mieli prawo do dłuższego pobierania zasiłku. Osoby niepełnosprawne i z dużymi rodzinami: Osoby niepełnosprawne oraz członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny również będą mogły liczyć na dłuższy okres pobierania zasiłku.

Osoby niepełnosprawne oraz członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny również będą mogły liczyć na dłuższy okres pobierania zasiłku. Wyższe świadczenie dla doświadczonych: Osoby, które pracowały ponad 20 lat, otrzymają zasiłek zwiększony o 20 proc. w stosunku do podstawowej kwoty.

Regulacje dla układów zbiorowych pracy

Rząd chce uprościć zasady dotyczące układów zbiorowych pracy. Zamiast wielu różnych przepisów, wszystkie najważniejsze informacje znajdą się w jednej ustawie. Nowe przepisy mają m.in. ustalić, jak długo układ zbiorowy może obowiązywać i umożliwić pracownikom i pracodawcom skorzystanie z pomocy mediatora przy zawieraniu umowy. Dzięki tym zmianom zawieranie układów zbiorowych ma być szybsze i łatwiejsze.

Medycyna pracy

Wicepremier Wojciech Konieczny, minister zdrowia, poinformował w listopadzie o rozszerzeniu zakresu obowiązkowych badań profilaktycznych dla pracowników. Od nowego roku, poza dotychczasowymi badaniami, pracodawcy będą zobowiązani do zapewnienia pracownikom dodatkowych badań, takich jak lipidogram, badanie poziomu glukozy oraz określenie wskaźnika masy ciała. Celem tych zmian jest wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych i podniesienie świadomości zdrowotnej pracowników. Wdrożenie nowych badań będzie bezpłatne dla pracodawców uczestniczących w programie.

Obowiązki pracodawców

W nadchodzącym roku planuje się także wprowadzenie nowych regulacji prawnych, które nałożą na pracodawców obowiązek prowadzenia bardziej szczegółowej dokumentacji dotyczącej wykonywanych przez pracowników zadań. Zmiany w Kodeksie pracy przewidują utworzenie rejestru wszystkich prac realizowanych przez pracowników, co ma na celu usprawnienie kontroli i ewidencjonowania zakresu obowiązków, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Pracodawcy będą zobowiązani także do systematycznego informowania pracowników o wysokości wynagrodzeń, warunkach zatrudnienia oraz innych przysługujących im świadczeniach.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium