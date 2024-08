W ramach Działania 10.03 "Wsparcie osób młodych z grupy NEET – Inicjatywa ALMA", Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oferuje kompleksowy program aktywizacji zawodowej.

Program dla młodych – współpraca z zagranicą

Projekt ma na celu pomoc osobom młodym, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób w wieku od 18 do 29 lat, które są bezrobotne i znajdują się w kategorii NEET (ang. Not in Education, Employment, or Training). W szczególności obejmuje osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, a także reemigrantów i migrantów, o ile spełniają wymogi programu.

Co oferuje program?

Uczestnicy programu przejdą najpierw intensywne szkolenia i coaching w Polsce, które przygotują ich do wymagań rynku pracy. Następnie będą mieli możliwość odbycia kilkumiesięcznego stażu w jednym z trzech krajów Unii Europejskiej – Grecji, Włoszech lub Hiszpanii. Staże te mają na celu zdobycie doświadczenia zawodowego oraz rozwój umiejętności w międzynarodowym środowisku.

Po powrocie z zagranicznych staży, uczestnicy będą mieli możliwość kontynuowania wsparcia w zakresie pośrednictwa pracy oraz dalszej edukacji.

Kiedy rusza nabór?

Urząd poinformował. że do realizacji programu przystąpiło 7 podmiotów, które będą odpowiedzialne za organizację staży w wymienionych krajach. Z programu skorzysta łącznie 340 osób z województwa świętokrzyskiego. Pierwsze nabory do programu rozpoczną się jeszcze w tym roku.