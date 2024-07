Od 1 lipca 2024 roku ruszyły wypłatyspecjalnych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł miesięcznie. Środki będą przekazywane do końca 2027 roku. Pieniądze trafiają m.in.: do osób pracujących w jednostkach pomocy społecznej oraz systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny.

Wypłaty są naliczane już od lipca. A wszystko za sprawą faktu, że 19 czerwca 2024 Rada Ministrów przyjęła uchwały opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wypłaty wspomnianych dodatkówdo wynagrodzenia.

Jak podaje portal RynekZdrowia.pl, dodatkowe 1000 zł brutto miesięcznie przeznaczone jest dlapracownikówzatrudnionychnaumowęo pracę. Którzy to w ramach wykonywanego zawodu pomagająinnym np.: wspierającosobystarsze i potrzebujące oraz otaczając opiekądzieci.

Kto otrzyma dodatkowe 1000 zł do pensji

Dodatek 1000 zł miesięcznie jest wypłacany osobom zatrudnionym na umowę o pracę w jednostkach pomocyspołecznej oraz systemiepieczyzastępczej. Zalicza się do nich:

jednostki pomocy społecznej;

ośrodki pomocy społecznej;

powiatowe centra pomocy rodzinie;

domy pomocy społecznej;

dzienne domy pomocy;

ośrodki interwencji kryzysowej;

ośrodki wsparcia, w tym ośrodki dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

centra usług społecznych,

placówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,

domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

kluby samopomocy.

Dodatek do wynagrodzenia otrzymają: asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych, a także w rodzinnych i zawodowych domach dziecka, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Ponadto 1000 zł do pensji otrzymają również osoby pracujące w placówkach wsparcia dziennego oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Na dodatek mogą liczyć również pracownicy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, które to prowadzone są przez samorządy. Zalicza się tutaj: dziennych opiekunów oraz pracowników żłobków i klubów dziecięcych.