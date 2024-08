Bon na zasiedlenie to rządowe wsparcie finansowe skierowane do osób bezrobotnych, które chcą podjąć pracę lub rozpocząć działalność gospodarczą poza miejscem swojego dotychczasowego zamieszkania. Jest to jednorazowe świadczenie, które ma na celu ułatwienie młodym ludziom rozpoczęcie nowego etapu życia zawodowego w innym miejscu.

Dla kogo bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie to jednorazowe świadczenie finansowe przeznaczone dla osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia, które chcą podjąć pracę poza miejscem swojego dotychczasowego zamieszkania. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania. Starosta może przyznać bon na zasiedlenie osobom, które spełniają następujące warunki:

Wymagania dotyczące zatrudnienia: Otrzymają one zatrudnienie, za które przysługuje wynagrodzenie co najmniej minimalne oraz podlegają one pełnym składkom na ubezpieczenia społeczne.

Otrzymają one zatrudnienie, za które przysługuje wynagrodzenie co najmniej minimalne oraz podlegają one pełnym składkom na ubezpieczenia społeczne. Dystans i czas dojazdu: Miejsce pracy musi znajdować się w odległości co najmniej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania lub dojazd do niego i powrót zajmuje ponad 3 godziny dziennie.

Miejsce pracy musi znajdować się w odległości co najmniej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania lub dojazd do niego i powrót zajmuje ponad 3 godziny dziennie. Okres zatrudnienia: Zobowiązują się do pozostania w zatrudnieniu przez minimum 6 miesięcy.

Na co można przeznaczyć bon na zasiedlenie?

Środki z bonu możesz przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką i nowym miejscem zamieszkania, takich jak:

Kaucja za wynajem mieszkania,

Opłaty za wynajem mieszkania przez pierwsze miesiące,

Koszty transportu do nowego miejsca zamieszkania,

Koszty związane z urządzeniem nowego mieszkania.

Bon na zasiedlenie 2024 - wniosek

Aby uzyskać bon na zasiedlenie, bezrobotny powinien złożyć stosowny wniosek do starosty. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta i wnioskodawca podpisują umowę, na podstawie której przyznawane jest świadczenie. Maksymalna wysokość bonu zasiedleniowego nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Umowa precyzuje kwotę przyznanego świadczenia oraz zasady i terminy jego wypłaty.

Obowiązki związane z bonem na zasiedlenie 2024

Otrzymanie bonu na zasiedlenie wiąże się z następującymi obowiązkami:

Potwierdzenie podjęcia pracy: Bezrobotny zobowiązany jest przedłożyć powiatowemu urzędowi pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku dotyczącego odległości miejsca pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Termin na spełnienie tego obowiązku wynosi 30 dni od dnia otrzymania bonu.

Bezrobotny zobowiązany jest przedłożyć powiatowemu urzędowi pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku dotyczącego odległości miejsca pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Termin na spełnienie tego obowiązku wynosi 30 dni od dnia otrzymania bonu. Udokumentowanie ciągłości zatrudnienia: Bezrobotny musi udokumentować, że pozostaje w zatrudnieniu, posiada inną pracę zarobkową lub prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. Na spełnienie tego obowiązku ma 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu.

W przypadku utraty zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej bezrobotny zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, poinformować o tym fakcie właściwy urząd pracy. Aby zachować prawo do korzystania z bonu zasiedleniowego, bezrobotny powinien podjąć nowe zatrudnienie spełniające określone kryteria. O podjęciu nowego zatrudnienia i spełnieniu warunku odległości bezrobotny zobowiązany jest poinformować urząd pracy w ciągu 7 dni od daty podjęcia pracy.

Nieprzestrzeganie warunków umowy dotyczącej bonu zasiedleniowego powoduje obowiązek zwrotu otrzymanych środków. W szczególności, zwrot całości kwoty jest wymagany w przypadku utraty zatrudnienia przed upływem 6 miesięcy lub zarobkowania poniżej minimalnego wynagrodzenia w tym okresie. W przypadku utraty zatrudnienia i podjęcia nowego bezrobotny zobowiązany jest zwrócić proporcjonalną część otrzymanych środków. Na dokonanie zwrotu bezrobotny ma 30 dni od daty doręczenia wezwania starosty.

Bon na zasiedlenie - kto korzysta?

Z bonów najczęściej korzystali lekarze rezydenci.Środki finansowe z bonu mogą zostać przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką oraz adaptacją w nowym miejscu zamieszkania. Warto zaznaczyć, że wypłata jednorazowej kwoty następuje dopiero po zawarciu umowy o pracę. Aby skorzystać z tego świadczenia, konieczne jest spełnienie szeregu kryteriów, wśród których kluczowe jest ograniczenie wiekowe. Bon skierowany jest do osób młodych, bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia i podjęły lub zamierzają podjąć zatrudnienie, lub działalność gospodarczą w znacznej odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania – minimum 80 kilometrów. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o bon również w przypadku, gdy czas dojazdu do pracy przekracza łącznie trzy godziny dziennie.

Bon na zasiedlenie 2024 - jaka kwota?

Kwota bonu na zasiedlenie nie może być wyższa niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 16 tys. zł brutto.