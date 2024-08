W ramach eksperymentu, który rozpoczął się 1 lipca, czas pracy w Urzędzie Miasta Leszna został skrócony do 7 godzin dziennie.

7-godzinny dzień pracy w Lesznie

Prezydent Rusiecki powiedział portalowi samorzad.pap.pl, że pomimo krótszego czasu pracy, realizacja spraw wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Co więcej, wszystkie zadania są realizowane zgodnie z terminami, co może sugerować, że nowy system nie wpływa negatywnie na efektywność pracy urzędników.

Prezydent miasta podkreślił, że jeśli obecne wyniki się utrzymają, istnieje duża szansa na wprowadzenie 7-godzinnego dnia pracy na stałe.

Opinie pracowników i mieszkańców

Prezydent zaznaczył, że nowy system spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród pracowników urzędu. Większość z nich jest zadowolona z wprowadzonych zmian - powiedział Rusiecki, dodając, że pomimo pewnych obaw co do realizacji zadań w krótszym czasie, wierzy w umiejętności i profesjonalizm swoich współpracowników.

Zmiany w godzinach funkcjonowania urzędu

W wyniku wprowadzenia 7-godzinnego dnia pracy, zmieniły się godziny otwarcia magistratu. W lipcu i sierpniu urząd miasta był czynny w poniedziałki od godziny 7 do 18, a w pozostałe dni tygodnia od godziny 7 do 14. Od września, godziny pracy urzędu zostały dostosowane do nowego rozkładu: poniedziałki od 8 do 18, a pozostałe dni tygodnia od 8 do 15.