Jak informuje portal Business Insider, pomimo szeroko nagłaśnianych zwolnień w polskich mediach, do tej pory nie zaobserwowano znaczącego wzrostu bezrobocia w skali kraju. Od marca do czerwca wskaźnik bezrobocia systematycznie spadał, osiągając w poprzednim miesiącu poziom poniżej 5 proc. Niestety, najnowsze dane GUS wskazują na odwrócenie tej tendencji i powrót do 5-procentowego poziomu bezrobocia. Nie jest to jednak wynik nieoczekiwany. Już trzy tygodnie temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozowało wzrost stopy bezrobocia w Polsce w lipcu do poziomu 5 proc.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Wzrost stopy bezrobocia

Warto podkreślić, że wzrost stopy bezrobocia w okresie letnim jest zjawiskiem nietypowym, ponieważ sezonowość gospodarki zazwyczaj sprzyja zwiększeniu zapotrzebowania na pracę. Odwrotnie sytuacja wygląda w okresie jesienno-zimowym, kiedy ograniczenie aktywności w niektórych sektorach, takich jak budownictwo czy turystyka, prowadzi do spadku popytu na pracowników sezonowych. Należy zaznaczyć, że pomimo wzrostu, bezrobocie jest obecnie na najniższym poziomie od wielu lat, co ogranicza przestrzeń do dalszych obniżek. Stopa bezrobocia w lipcu 2024 roku wyniosła 5,0 proc. wobec 4,9 proc. miesiąc wcześniej.

Tyle osób nie ma pracy

Reklama

W odróżnieniu od wcześniejszych prognoz najnowsze dane statystyczne dostarczają pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy. Na koniec lipca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 765,4 tys. wobec 762,2 tys. osób miesiąc wcześniej, co oznacza wzrost o 0,4 proc. w porównaniu z czerwcem, ale spadek o 2,2 proc. w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Analiza struktury bezrobotnych wykazała, że kobiety stanowiły 52,6 proc. ogółu, co jest o 1,2 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Zauważalny jest także wysoki odsetek osób bez prawa do zasiłku (84,4 proc.) oraz osób bez kwalifikacji zawodowych (32,1 proc.).

W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano niewielkie zmiany w strukturze bezrobocia. Odsetek osób dotychczas niepracujących zmniejszył się o 0,4 punktu procentowego do 12,1 proc., natomiast odsetek absolwentów wzrósł o 0,1 punktu procentowego, osiągając poziom 2 proc. Odsetek osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy pozostał natomiast stabilny na poziomie 4,3 proc.

Do grupy osób bezrobotnych wymagających szczególnej uwagi należą przede wszystkim długotrwale bezrobotni, których odsetek w lipcu osiągnął 48,4 proc. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano niewielkie zmiany w strukturze wiekowej bezrobotnych. Odsetek osób powyżej 50. roku życia zmniejszył się nieznacznie, z 26,6 proc. do 26,4 proc., podobnie jak odsetek osób do 30. roku życia (z 23,5 proc. do 23,4 proc.). Jednocześnie odnotowano spadek udziału osób posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia (z 16,9 proc. do 15,6 proc.), przy jednoczesnym nieznacznym wzroście udziału osób niepełnosprawnych (z 7,6 proc. do 7,9 proc.).

W tych województwach bezrobocie jest największe

Analiza danych wykazuje znaczące zróżnicowanie poziomu bezrobocia między poszczególnymi województwami. Najniższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (2,9%), podczas gdy najwyższy – w podkarpackim (8,3 proc.). W większości województw nie zaobserwowano istotnych zmian w poziomie bezrobocia w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Wyjątkiem były województwa podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie, które zanotowały wzrost bezrobocia o 0,1 punktu procentowego, oraz województwa pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie odnotowano spadek o 0,1 punktu procentowego.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w większości województw odnotowano spadek stopy bezrobocia. Największą poprawę sytuacji na rynku pracy zaobserwowano w województwach opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie zmniejszyło się o 0,4 punktu procentowego. Niewielki wzrost stopy bezrobocia odnotowano jedynie w województwach dolnośląskim i lubuskim, o 0,1 punktu procentowego w każdym. W województwach mazowieckim, pomorskim i zachodniopomorskim stopa bezrobocia pozostała na poziomie z poprzedniego roku.