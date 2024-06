Rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów wynika z coraz większej liczby centrów usług wspólnych oraz rozwoju międzynarodowych film w naszym kraju. Takie osoby zarządzają olbrzymimi budżetami, sięgającymi kilkudziesięciu milionów zł. Poza tym angażują się w wiele różnych aspektów działalności firmy, choć ich głównym zadaniem jest zakup surowców i materiałów do produkcji, negocjowanie cen oraz warunków zakupu.

Czym zajmuje się specjalista ds. zakupów?

Jak podają autorzy raportu, specjaliści działający w tej branży mogą liczyć na bardzo konkurencyjne wynagrodzenie, nawet jeśli znajdują się na początku kariery. Wynika to z faktu, iż wiele firm chce przyciągnąć najlepszych kandydatów. Aż 72 proc. badanych pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju w sektorze zakupów, z czego 26 proc. osób uznaje je za bardzo dobre. Obecnie menadżerowie są traktowani jako pracownicy, którzy w bardzo dużym stopniu odpowiadają za generowanie oszczędności w firmach. Stąd też pracodawcy chcą inwestować w nich więcej niż jeszcze parę lat temu.

Praca specjalistów ma bezpośredni wpływ na efektywność i rentowność firmy. Stanowi również sposób na obniżenie kosztów organizacji, przyczyniając się do zachowania płynności finansowej oraz utrzymywania wysokiej jakości produktów. Dawniej praca menadżera ds. zakupów koncentrowała się na negocjacjach oraz logistyce. Dziś polega głównie na strategicznym zarządzaniu oraz optymalizacji procesów zakupowych.

Ile wynoszą zarobki menadżerów?

Według informacji pochodzących ze wspomnianego raportu, na najwyższych stanowiskach (Purchasing Director/Head of Sourcing) zarabia się od 30 do 42 tys. zł. Purchasing/Sourcing Manager może liczyć na 24-30 tys. zł, zaś Category/Commodity Manager od 17 do 20 tys. zł. Osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę na stanowisku Buyer mogą otrzymać 8-12 tys. zł. Jak przyznaje Monika Droździak, dyrektorka z Sodexo Polska, wynagrodzenia osób zajmujących się łańcuchem dostaw wzrosły od czasów pandemii o jedną dziesiątą. Jest to jeden z największych przyrostów płac, jaki zaobserwowano na początku dekady. Dla porównania, na przestrzeni ostatniego roku zarobki w IT wzrosły o 1 proc.

Jakie są perspektywy rozwoju dla branży?

Twórcy raportu twierdzą, że Polska jest obecnie w czołówce preferowanych lokalizacji dla centrów usług wspólnych. W takich miejscach specjaliści ds. zakupów są szczególnie potrzebni. Jeśli chodzi o wyzwania i perspektywy rozwoju, wiele mówi się o cyfrowej transformacji, która ma poprawić wydajność operacyjną. W najbliższych latach zwiększy się zatem wykorzystanie technologii cyfrowych w zakupach, w tym sztucznej inteligencji oraz automatyzacji.

Kolejnym trendem jest multisourcing. Polega on na dywersyfikacji i zwiększeniu liczby dostawców powyżej dwóch źródeł. Poza tym coraz częściej pojawia się konieczność dostosowywania procesów zakupowych do wytycznych ESG związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną.

Okazuje się, że firmy działające w naszym kraju dobrze wykorzystały czas kryzysu związanego z pandemią, wyciągając wnioski. Nie tylko przyspieszyły proces cyfryzacji, ale również poprawiły elastyczność i efektywność działań oraz zainwestowały w pracowników.