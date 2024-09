Nauczyciele pełnią kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń, dlatego ich zarobki mają bezpośredni wpływ na jakość edukacji. Sprawdź, ile zarabiają nauczyciele w Polsce i jakie czynniki wpływają na wysokość ich wynagrodzeń.

Ile zarabia nauczyciel w 2024 roku?

Ile zarabiają nauczyciele w 2024 roku po podwyżkach? Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce są zróżnicowane i zależą od kilku kluczowych czynników, m.in. stopnia awansu zawodowego, miejsca zatrudnienia, liczby przepracowanych lat i dodatkowych obowiązków oraz funkcji pełnionych w szkole.

Po ostatniej podwyżce nauczyciele zarabiają w 2024 roku:

4908 z brutto (3675,95 zł netto) w przypadku nauczyciela początkującego,

w przypadku nauczyciela początkującego, 5057 zł brutto (3776,95 zł netto) w przypadku nauczyciela mianowanego,

w przypadku nauczyciela mianowanego, 5915 zł brutto (4362,69 zł netto) w przypadku nauczyciela dyplomowanego.

Wynagrodzenia nauczycieli wzrosły w ostatnim czasie w wyniku rekordowego wzrostu subwencji oświatowej, która na rok 2024 wyniosła ponad 87 mld 983 mln zł. Był to wzrost o 36,2 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Nauczyciel początkujący z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym otrzymywał wcześniej o 1218 zł brutto mniej, mianowany o 1167 zł brutto mniej, a dyplomowany o 1365 zł brutto mniej. W przypadku nauczycieli początkujących wynagrodzenie zasadnicze wzrosło więc o 33 proc., zaś w przypadku mianowanych i dyplomowanych – o 30 proc.

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli - to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Dodatki do pensji nauczycieli

Nauczyciele, poza podstawowym wynagrodzeniem, mogą otrzymywać różnego rodzaju dodatki. Dodatki zależą m.in. od pełnionej funkcji oraz placówki. W Karcie nauczyciela uwzględnione zostały m.in. dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny oraz dodatek wiejski.

Dodatek za wysługę lat przysługuje od 4. roku pracy i wypłacany jest co miesiąc. Wysokość dodatku za wysługę lat to 1 proc. za każdy rok pracy - przy czym maksymalnie może on wynieść 20 proc. To oznacza, że nauczyciel dyplomowany, który otrzymuje 5915 zł brutto po osiągnięciu 20 lat stażu pracy otrzymuje 1183 zł brutto dodatku, a jego łączna wysokość wynagrodzenia wynosi wówczas 5169 zł netto. Do dodatku stażowego wliczane są wszystkie okresy zatrudnienia – nie tylko dotyczące pracy w zawodzie, ale również o pracy w różnych szkołach.

Na wysokość zarobków nauczycieli wpływają również nadgodziny jednak nie dotyczą one wszystkich. To sprawia, że zarobki nauczycieli mogą znacznie różnić się między sobą, ateoretyczne wyliczenia średnich zarobków mogą odbiegać od tych w praktyce.