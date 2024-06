Od 1 lipca pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz osoby zatrudnione w instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech (m.in. w żłobkach) będą otrzymywać dodatek do pensji w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Dodatek tej samej wysokości trafi również do osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.