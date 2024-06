Koszty wychowania dziecka rosną

By zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki, rodzice są w stanie zrobić wiele. Nie zawsze jednak sytuacja materialna pozwala na sfinansowanie wszystkich potrzeb. Wydatkisą związane nie tylko z mieszkaniem i wyżywieniem, ale również edukacją, transportem, ubraniem i wyposażeniem oraz spędzaniem czasu wolnego. W każdym z tych obszarów w ciągu roku ceny poszły w górę. Dlatego dziś wychowanie dziecka kosztuje więcej niż jeszcze rok temu. Biorąc pod uwagę okres 18 lat koszty wychowania dziecka wzrosły o nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Tyle kosztuje wychowanie dziecka w 2024 roku

Wychowanie jednego dziecka do 18. roku życia kosztuje obecnie 346 tys. złotych - wyliczyli eksperci Centrum im. Adama Smitha. To o 37 tys. zł więcej niż rok temu. Miesięcznie daje to kwotę 1602 zł, czyli o 170 zł więcej w 2023 roku. Natomiast przy dwójce dzieci będzie to 579 tys. złotych.

Jeszcze w 2023 roku rodzice musieli się liczyć z niższymi wydatkami. Rok temu roku koszt wychowania jednego dziecka szacowano na 309 tys. zł, a dwóch na 513 tys. zł. Gdy podsumowano faktyczne wydatki z końcem 2023 roku wyszło dokładnie 316 tys. zł przy jednym dziecku i 518 tys. zł przy dwójce. Z kolei w 2022 roku na wszystkie najważniejsze potrzeby jednego dziecka do 18 lat trzeba było przeznaczyć 265 tys. zł, a dwójki 439 tys. zł.

Jakie wydatki ponoszą rodzice?

Niemal 80 proc. wydatków na dzieci stanowi wyżywienie, mieszkanie, edukacja i transport. Według wyliczeń ekspertów w ubiegłym roku żywność podrożała o 15,1 proc., mieszkanie o 13,4 proc., koszty edukacji o 12,8 proc., a transportu o 0,1 proc. Łącznie wydatki na dziecko były wyższe o 9,2 proc.

Choć podane koszty wychowania dziecka wydają się wysokie, szacunki nie zawierają wcale drogich i zbędnych wydatków. Wyliczenia są oparte otzw. minimum socjalne, zapewniające utrzymanie na skromnym, godziwym poziomie. Aby zapewnić dziecku warunki na poziomie tzw. minimum egzystencjalnego potrzebnego to przeżycia, w ciągu 18 lat niezbędna jest kwota 179 tys. zł, czyli 829 zł miesięcznie.