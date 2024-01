Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego jest całoroczną stacją badawczą, która swoją działalność rozpoczęła w 1977 roku. Znajduje się nad Zatoką Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych na półkuli południowej. Jest oddalona od Polski o ponad 14 tys. km.

Stacji nadano imię Henryka Arctowskiego – polskiego geografa i podróżnika, prowadzącego badania m.in. na Antarktydzie. W skład stacji wchodzi 14 budynków oraz dwie bazy terenowe. Pierwsza z nich oddalona jest od stacji o około 10 km, natomiast druga – o około 35 km. Na terenie stacji znajduje się również latarnia morska.

Praca na Polskiej Stacji Antarktycznej: Na czym polega?

Stacją kieruje Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Zakład Biologii Antarktyki. Jej obszar badawczy stanowi m.in. oceanografia, geologia, meteorologia, klimatologia i ekologia. Stacja wspiera również pod względem technicznym i logistycznym polskie i międzynarodowe ekipy badawcze pracujące na Antarktydzie.

Zespół Polskiej Stacji Antarktycznej pracuje w systemie rotacyjnym. Zespół zwany grupą zimową (zimownikami), składający się z 8-10 osób, przybywa na stację zazwyczaj w październiku i przebywa tam aż do listopada kolejnego roku. Z kolei osobny zespół – grupa letnia (letnicy) – pracuje na stacji najczęściej od listopada do końca marca.

Wymagania dotyczące kandydatów do pracy w zespole Polskiej Stacji Antarktycznej zmieniają się co roku, podobnie jak niektóre cele poszczególnych wypraw. Niezmienny pozostaje fakt, że każda z wypraw ma za zadanie przede wszystkim zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stacji badawczej i wsparcie prowadzonych przez nią badań.

Polska Stacja Antarktyczna: Rekrutacja 2024

12 stycznia ogłoszona została rekrutacja na49. Polską Wyprawę Antarktyczną do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Aplikacje przyjmowane są do 23 lutego. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w marcu. Następnie wybrani kandydaci przejdą badania lekarskie. Od lipca do października potrwają przygotowania do wyprawy, w czasie których będą miały miejsce szkolenia indywidualne i grupowe. Praca na stacji rozpocznie się w listopadzie 2024 roku, natomiast zakończy w przypadku grupy letniej w kwietniu 2025 roku, a grupy zimowej – w grudniu 2025 roku.

Polska Stacja Antarktyczna oferuje zarówno stanowiska obejmujące prace naukowe i badawcze jak i zupełnie z nimi niezwiązane. Można więc znaleźć m.in. oferty pracy jako:

kierownik wyprawy,

obserwator ekologiczny,

operator bezzałogowych statków powietrznych,

mechanik maszyn budowlanych,

informatyk,

energetyk / elektryk,

lekarz / ratownik medyczny / pielęgniarz,

kucharz,

pomoc kuchenna / opiekun części socjalnej.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – jako pracodawca – zapewnia zatrudnionym osobom w czasie trwania wyprawy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto wyposaża ich w odzież i sprzęt specjalistyczny, a także zapewnia transport i ubezpieczenie.

Wszystkie informacje o rekrutacji na 49. Polską Wyprawę Antarktyczną znaleźć można na stronach internetowych Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Znajdują się tam informacje dotyczące rekrutacji na poszczególne stanowiska - konkretne wymagania oraz dokumenty aplikacyjne, które należy przesłać.