Niania VIP – nowy trend na rynku pracy?

"Zwykła" opiekunka dla dziecka nie zawsze wystarcza. W ostatnich latach na europejskim rynku usług opiekuńczych pojawiło się mnóstwo ofert tzw. niań VIP lub superniań. Doskonale wykształcone opiekunki dziecięce podbijają m.in. rynek brytyjski, niemiecki i francuski. Są chętnie widziane w Szwajcarii, Austrii, ale również – jak pokazują dane popularnych serwisów ogłoszeniowych dla niań – w Azji i krajach Bliskiego Wschodu.

Trend wzrostu popularności superniań jest wiązany m.in. z ogólnym kryzysem płacowym w edukacji publicznej w USA i Zachodniej Europie. Przekwalifikowania na profesjonalną nianię dokonują zazwyczaj doświadczone nauczycielki, a nierzadko i pielęgniarki. Zawód niani jest coraz bardziej popularny wśród absolwentów studiów pedagogicznych i psychologicznych. Powód? Doskonałe płace i utrzymujące się zapotrzebowanie na doświadczone, wielozadaniowe opiekunki.

Superniania. Wyśrubowane wymagania

Zakres wymagań niań regulują (nieoficjalnie) głównie agencje specjalizujące się w pośredniczeniu pomiędzy opiekunkami a rodzinami. Standardowe agencje dla niań wymagają min. 3 lat doświadczenia w zawodzie, potwierdzonych doskonałymi referencjami. Wśród kluczowych wymagań podaje się zazwyczaj:

aktywne prawo jazdy ,

, umiejętność pływania,

znajomość języka angielskiego na poziomie native,

na poziomie native, znajomość dodatkowego języka obcego (najpopularniejsze to: hiszpański, niemiecki, mandaryński),

kurs pierwszej pomocy.

Wysokość zarobków różni się także w zależności od zakresu opieki nad dzieckiem. Niektóre nianie specjalizują się w określonych usługach:

maternity nanny – to opiekunka niemowlęca, specjalizująca się we wczesnym rozwoju dziecka,

– to opiekunka niemowlęca, specjalizująca się we wczesnym rozwoju dziecka, governess – czyli guwernantka wspierająca wyłącznie edukację dziecka,

– czyli guwernantka wspierająca wyłącznie edukację dziecka, ROTA nanny – opiekunka całodobowa, pracująca zazwyczaj w parze z drugą nianią.

Kim jest niania VIP?

Sformułowanie niania VIP oznacza zazwyczaj osobę pracującą dla rodzin zamożnych – najczęściej na pełny etat. Oferty dla niań VIP wiążą się z precyzyjnie określonymi wymaganiami lub dodatkowym czasem pracy. W Polsce termin jeszcze nie jest popularny. Na Zachodzie często funkcjonuje zamiennie z pojęciem UNHW nanny (ang. ultra-high net worth) lub nanny working for UNHW family – niania pracująca dla rodziny "ultra-zamożnej”. Opiekunka VIP spełnia w tym wypadku zazwyczaj rolę wielojęzycznej guwernantki, często towarzyszącej rodzinie w trakcie wakacji. Drugą, popularną opcją jest niania pracująca jako "trzeci rodzic” – dbająca o logistykę i wyżywienie dzieci, planująca dodatkowe zajęcia pozaszkolne.

Top zarobków – ile zarabiają najlepsze nianie?

Biorąc pod uwagę oferty prac z popularnych agencji niań i guwernantek (oferty międzynarodowe) – średnia płaca tygodniowa dla "standardowej" niani to ok. 1000 euro (pełny etat, kraje UE). Brytyjskie guwernantki mogą zarobić od 800 do nawet 2000 funtów netto tygodniowo [źródło: britishgoverness.com]. Jak podaje CNN, najbardziej doświadczone nianie z doskonałymi referencjami mogą liczyć nawet na kwoty do ok. 200 tys. dolarów rocznie.

Amerykańska superniania mówi po mandaryńsku

Jako przykład CNN przytacza historię kariery Heidi Joline – niani z prawie 20-letnim stażem pracy. Joline ma na koncie m.in. zdany egzamin International Nanny Association, specjalistyczne kursy z Yale i Uniwersytetu Stanford. Jest biegła w temacie psychologii dziecięcej, opieki nad niemowlęciem i metodach pracy z traumą. W zajęciach z podopiecznym uwzględnia ćwiczenia z 3 języków obcych – hiszpańskiego, francuskiego i mandaryńskiego.

Na tym rynku wszystko ciągle się zmienia – mówi Joline, opisując w CNN wymagania dla superniań. To, co wystarczyło 5 lat temu, w kontekście zdrowego odżywiania, socjalizacji, edukacji i generalnego dobrobytu dziecka, dzisiaj już nie wystarcza. Musisz być na bieżąco, aby dostarczać rodzicom aktualnych informacji.

Umiejętności Joline doceniło w 2019 roku stowarzyszenie International Nanny Association nadając opiekunce prestiżowy tytuł Niania Roku.