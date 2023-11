Świadczenie przedemerytalne nazywane również zasiłkiem przedemerytalnym to rodzaj świadczenia pieniężnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak sama nazwa wskazuje, jest ono przeznaczone dla osób, które nie mają jeszcze prawa do emerytury i są obecnie pozbawione źródła dochodu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenia i ile ono wynosi?