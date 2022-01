Budownictwo, transport, gospodarka magazynowa, gastronomia to branże, w których obcokrajowcy najczęściej pracują na czarno. One więc w pierwszej kolejności mogą się spodziewać kontroli. Firmy alarmują, że to wadliwe przepisy wpędzają je w pułapkę nielegalnego zatrudnienia.

W tym roku Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) szczególnie wnikliwie przyjrzy się pracodawcom zatrudniającym obcokrajowców. Reklama - Zadaniem priorytetowym na 2022 r. są czynności kontrolne w przedsiębiorstwach powierzających pracę cudzoziemcom z krajów trzecich, w tym także w agencjach pracy tymczasowej. Celem naszych działań będzie eliminowanie negatywnych zjawisk związanych z obecnością tej grupy pracowników na polskim rynku pracy, dotyczących legalności jej powierzania i wykonywania oraz warunków zatrudnienia - wynika z Programu działania PIP na lata 2022-2024. - Dobrze, że priorytetem inspekcji pracy na ten rok jest kontrola zatrudniania cudzoziemców, ponieważ skala patologii w tym zakresie jest ogromna - komentuje Joanna Torbé z Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé & Partnerzy.