Obywatelska petycja trafiła do kosza

Jak informuje portal Fakt.pl, parlamentarzyści podjęli decyzję o zaniechaniu prac nad obywatelskim wnioskiem dotyczącym wprowadzenia nowego świadczenia dla seniorów. Projekt zakładał wypłatę 1600 zł miesięcznie osobom, które w przeszłości poniosły koszty wychowania dzieci, a obecnie ich dorosłe potomstwo pracuje i płaci podatki w Polsce.

Mimo że petycja czekała w Sejmie przez wiele miesięcy, posłowie ostatecznie postanowili, że nie będą się nią zajmować. Tym samym - jak podkreśla Fakt.pl - w polskim systemie prawnym wciąż brakuje rozwiązana problemu wsparcia dla rodziców-seniorów w formie rekompensaty za trud wychowawczy.

Warunki przyznania 1600 zł według propozycji

Zgodnie z doniesieniami portalu, świadczenie miałoby trafiać do osób spełniających trzy główne kryteria:

Wychowanie co najmniej dwójki dzieci.

Wykonywanie przez te dzieci legalnej pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odprowadzanie przez dorosłe dzieci podatków oraz pełnych, obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w kraju.

Wskazano, że pomysłodawcą był prywatny obywatel. Autor wniósł argumentację, według której wychowanie przyszłych podatników przekłada się na realne zyski dla państwa:

"Rodzice wychowujący dzieci, które następnie podejmują legalną pracę w Polsce i zasilają system podatkowy oraz składkowy państwa, w sposób realny i mierzalny przyczyniają się do stabilności finansów publicznych, w tym systemu emerytalnego i ochrony zdrowia" - cytuje treść wniosku portal Fakt.pl. We wniosku zwrócono uwagę, że obecny system nie uwzględnia wieloletnich nakładów finansowych i edukacyjnych, jakie ponieśli rodzice, mimo że plony tego trudu zasilają obecnie budżet państwowy.

Odrębność wsparcia dla dzieci i seniorów

Jak zauważa Fakt.pl, obecny system wsparcia mocno różnicuje rodziców w zależności od wieku ich dzieci. Obecni opiekunowie niepełnoletnich otrzymują powszechne świadczenie wychowawcze 800 plus (przyznawane niezależnie od dochodów), podczas gdy rodzice, których dzieci są już dorosłe, zostają bez analogicznych rekompensat.

To nie pierwsza próba przeforsowania podobnych przepisów. Jak przypomina dziennik portal, wcześniej Sejm odrzucił petycję zakładającą wypłatę po 400 zł na dziecko dla każdego z rodziców. Wówczas inicjatywę zablokował Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, argumentując, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie służy do normowania kwestii dodatków emerytalnych.

Stanowisko to potwierdził również doradca sejmowej Komisji ds. Petycji Sławomir Piechota: Czym innym jest ten system wsparcia dla rodziców wychowujących małe dzieci, a jednak czymś odrębnym system wsparcia dla seniorów - stwierdził w wypowiedzi przytoczonej przez Fakt.pl.

Jakie wsparcie z ZUS przysługuje obecnie seniorom?

Portal Fakt.pl przypomina, że obecnie w polskim systemie emerytalnym funkcjonuje tylko jeden instrument skierowany do rodziców-seniorów – jest to świadczenie Mama 4 Plus (rodzicielskie świadczenie uzupełniające).

Dla kogo: Dla osób (zarówno matek, jak i ojców), które wychowały co najmniej czworo dzieci.

Zasada działania: Jest to dodatek wyrównawczy dla osób, które nie zdołały wypracować prawa do minimalnej emerytury (obecnie wynoszącej 1978,49 zł brutto). Państwo dopłaca różnicę do tej kwoty.

JObecnie z tego wsparcia korzysta z ZUS około 60 tysięcy osób. Odrzucenie petycji dotyczącej 1600 zł oznacza, że rodzice dwóch lub trzech dorosłych, pracujących dzieci nie otrzymają ze strony państwa dodatkowych rekompensat.