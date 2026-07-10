ZUS ma niespodziankę dla seniorów: w lipcu podwójna wypłata świadczeń

W tych terminach ZUS dokonuje wypłat świadczeń emerytalno-rentowych

Na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przyjętych zasad stosowanych przez ZUS, wypłata świadczeń emerytalnych odbywa się w terminie określonym w decyzji wydanej przez organ rentowy. Ustalony dzień wypłaty przypada na jeden z sześciu stałych terminów w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. albo 25. dzień miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenia emerytalno-rentowe, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

W sytuacji, gdy ustalony termin wypłaty emerytury lub renty przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje świadczenie wcześniej – nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczoną datę. Zasada ta wynika z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz obowiązujących procedur stosowanych przez ZUS.

Świadczenia emerytalno-rentowe mogą być wypłacane na dwa sposoby: poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez świadczeniobiorcę albo za pośrednictwem operatora doręczającego, np. poczty. W przypadku wypłat realizowanych przelewem bankowym ZUS przekazuje dyspozycję wypłaty najpóźniej na dzień roboczy przed ustalonym terminem. Natomiast przy świadczeniach dostarczanych przez pocztę środki są przekazywane wcześniej, zazwyczaj około trzech dni roboczych przed datą wypłaty.

W przypadku emerytur i rent wypłacanych osobom mieszkającym poza granicami kraju za dzień realizacji wypłaty uznaje się dzień przekazania środków do banku lub innego podmiotu pośredniczącego w wykonaniu płatności.

Nowe terminy wypłat emerytur w lipcu 2026

W lipcu 2026 roku część emerytów otrzyma wypłaty z ZUS wcześniej niż zwykle, co wynika z układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat na ten miesiąc przedstawia się następująco:

1 lipca (środa),

6 lipca (poniedziałek),

10 lipca (piątek),

15 lipca (środa),

20 lipca (poniedziałek),

24 lipca (piątek) – w tym terminie wypłacone zostaną świadczenia, które powinny zostać wypłacone 25 lipca (sobota).

Oznacza to, że osoby, które zazwyczaj otrzymują emeryturę 25 dnia miesiąca, w lipcu dostaną przelewy z wyprzedzeniem.

Niektórzy emeryci otrzymają w lipcu świadczenie dwukrotnie

Na harmonogram przelewów świadczeń emerytalno-rentowych w lipcu 2026 r. wpływa również fakt, że 1 sierpnia wypada w sobotę. Z tego powodu osoby, których standardowy termin wypłaty świadczenia przypada na pierwszy dzień miesiąca, dostaną sierpniowe pieniądze wcześniej – najpóźniej 31 lipca. W rezultacie w lipcu 2026 r. na konta tych osób mogą wpłynąć dwie wypłaty z ZUS.

Jaka jest wysokość najniższej emerytury w lipcu 2026 r.?

W lipcu 2026 r. najniższa gwarantowana emerytura i renta wynosi 1978,49 zł brutto. Kwota ta została określona w komunikacie Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 r., który dotyczy m.in. minimalnych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych, a także maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń oraz sum wolnych od potrąceń i egzekucji. Wskazana wysokość obowiązuje od 1 marca 2026 r. i – zgodnie z zasadą corocznej waloryzacji emerytur i rent – zostanie podwyższona od 1 marca 2027 r.