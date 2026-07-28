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Zakaz płatności gotówką w UE zatwierdzony. Oto nowe zasady płatności

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:33
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UE bierze się za gotówkę. Nowe zasady płatności powyżej 3 tys. euro/Shutterstock
Unia Europejska oficjalnie wprowadza limit 10 000 euro dla transakcji gotówkowych. Zgodnie z nowymi przepisami uchwalonymi przez Parlament Europejski, wszelkie płatności przekraczające ten próg będą musiały być realizowane bezgotówkowo. Regulacje zaczną obowiązywać w lipcu 2027 roku, podczas gdy Europejski Bank Centralny prowadzi już testy nad cyfrowym euro.

Gotówka pod lupą. Co zmieni się w 2027 roku?

Nowe przepisy Brukseli przynoszą dwa kluczowe ograniczenia dla osób preferujących rozliczenia w gotówce.

1. Limit 10 000 euro dla transakcji gotówkowych

Kontrola PIP

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie jednolitego dla całej Unii Europejskiej limitu płatności gotówką. Po wejściu w życie przepisów, kwota 10 000 euro stanie się granicą, powyżej której realizacja płatności "do ręki” będzie niemożliwa. Ograniczenie to obejmie zarówno transakcje między przedsiębiorcami (B2B), jak i te na linii klient-firma. Przy zakupach przekraczających tę sumę, konsumenci będą zmuszeni do korzystania z przelewów bankowych lub innych elektronicznych form płatności.

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2. Koniec anonimowości przy transakcjach powyżej 3 000 euro

Dla wielu osób istotną zmianą będzie również zaostrzenie wymogów identyfikacji. Już przy transakcjach przekraczających 3 000 euro, sprzedawca będzie zobowiązany do:

  • Weryfikacji tożsamości klienta,
  • Dokładnej rejestracji danych dotyczących przeprowadzonej transakcji.

Oznacza to, że tradycyjna anonimowość, z której często korzystano przy większych zakupach, przejdzie do historii. Każda operacja gotówkowa o tej wartości będzie musiała być udokumentowana, co ma utrudnić przestępcom ukrywanie nielegalnych dochodów.

Dlaczego UE wprowadza te zmiany?

Głównym motywem działań unijnych urzędników jest skuteczniejsza walka z praniem pieniędzy oraz finansowaniem działalności przestępczej. Gotówka, mimo swojej wygody i znaczenia dla zachowania swobody finansowej jest postrzegana przez organy ścigania jako narzędzie sprzyjające ukrywaniu przepływów finansowych.

Warto zaznaczyć, że choć unijne przepisy wyznaczają standard, poszczególne kraje mogą decydować się na wprowadzenie jeszcze bardziej rygorystycznych norm.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UEgotówkalimit
Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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