Wsparcie dla osób w wieku 55 plus. Komu dokładnie przysługuje świadczenie z ZUS?

Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób, które utraciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie i nie znalazły nowego zatrudnienia. W 2026 roku świadczenie to wynosi 1993,76 zł brutto miesięcznie (około 1817 zł netto). Aby otrzymać te pieniądze, musisz spełnić tzw. warunki wspólne oraz indywidualne.

Bez względu na przyczynę utraty pracy, musisz spełnić trzy podstawowe wymogi:

Musisz pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.

przez co najmniej W dniu składania wniosku musisz nadal figurować w rejestrach urzędu pracy.

Wniosek o świadczenie składasz w ciągu 30 dni od wydania przez urząd pracy zaświadczenia o pobieraniu zasiłku przez 180 dni.

Jeśli przekroczysz termin 30 dni, możesz ubiegać się o jego przywrócenie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Od czego zależy prawo do świadczenia?

Twoje prawo do świadczenia zależy od tego, dlaczego straciłeś pracę, ile masz lat i jaki posiadasz staż pracy.

Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy: Jeśli pracodawca zlikwidował stanowisko pracy, ogłosił upadłość lub przeprowadził zwolnienia grupowe, możesz ubiegać się o wsparcie, o ile spełniasz określone progi wiekowe i stażowe:

Wiek 56 lat (kobiety) / 61 lat (mężczyźni): Wymagany staż emerytalny to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn (zatrudnienie u danego pracodawcy min. 6 miesięcy).

(kobiety) / (mężczyźni): Wymagany staż emerytalny to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn (zatrudnienie u danego pracodawcy min. 6 miesięcy). Wiek 55 lat (kobiety) / 60 lat (mężczyźni): Wymagany staż to 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

(kobiety) / (mężczyźni): Wymagany staż to 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn. Długi staż: Jeśli posiadasz 35 lat stażu (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni), wiek przestaje być kluczową barierą.

Upadłość w działalności pozarolniczej: Przedsiębiorcy, którzy ogłosili upadłość, mogą skorzystać ze wsparcia, jeśli prowadzili firmę nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące, opłacali składki na ubezpieczenia społeczne oraz w momencie upadłości spełniali wymogi wiekowe (56 lat dla kobiet / 61 lat dla mężczyzn) przy zachowaniu minimalnego stażu (20/25 lat).

Ustanie prawa do renty: Jeśli pobierałeś rentę z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej 5 lat, a następnie lekarz orzecznik uznał Cię za zdolnego do pracy, możesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Musisz zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty.

Emerytura pomostowa. Dla kogo?

Emerytura pomostowa to świadczenie bezterminowe. W 2026 roku przepisy nie wymagają już wykonywania pracy w szczególnych warunkach przed 1999 rokiem. Kto może skorzystać z emerytury pomostowej?

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r.

Kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat.

Osoby posiadające staż ogólny 20/25 lat.

Pracownicy, którzy przepracowali minimum 15 lat w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (w pełnym wymiarze czasu pracy).

Limity dorabiania do emerytury pomostowej:

Do 6438,50 zł brutto: przychód nie wpływa na wysokość emerytury.

brutto: przychód nie wpływa na wysokość emerytury. Powyżej 11 957,20 zł brutto: wypłata świadczenia zostaje zawieszona.

Aby otrzymać świadczenie, musisz przygotować komplet dokumentów. W przypadku świadczenia przedemerytalnego kluczowe jest zaświadczenie z urzędu pracy. W przypadku emerytury pomostowej należy złożyć wniosek EPOM do ZUS. Najwygodniej zrobisz to przez platformę PUE ZUS. Pamiętaj, aby zawsze posiadać świadectwo pracy z wyraźnie wskazaną przyczyną rozwiązania stosunku pracy – jeśli pracodawca nie podał podstawy prawnej, ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, co może wydłużyć czas oczekiwania na decyzję.