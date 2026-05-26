Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane o bezrobociu. Z odczytu wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu była niższa niż w marcu.
Bezrobocie w kwietniu 2026
Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,0 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,0 proc.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934,3 tys. wobec 949,8 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 89,3 tys. wobec 99,6 tys. poprzednio.
Źródło GUS
