Dziennik Gazeta Prawana logo

Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 09:56
[aktualizacja dzisiaj, 09:58]
Ten tekst przeczytasz w 0 minut
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane/Shutterstock
Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane o bezrobociu. Z odczytu wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu była niższa niż w marcu.

Bezrobocie w kwietniu 2026

Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,0 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,0 proc.

UE zmienia przepisy. Koniec z wyłączaniem start-stop, 600 zł kary za spóźnienie
UE zmienia przepisy. Koniec z wyłączaniem start-stop, 600 zł kary za spóźnienie

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934,3 tys. wobec 949,8 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 89,3 tys. wobec 99,6 tys. poprzednio.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło GUS
Tematy: GUSbezrobociestopa bezrobocia
Powiązane
UOKiK w biurach Lidla. Trwa postępowanie ws. zmowy na rynku pracy
UOKiK przeszukał biura Lidla. Trwa postępowanie ws. zmowy na rynku pracy
Firmy i państwa zabijają się o tych ludzi. Nowe miejsca pracy rosną jak grzyby po deszczu
Firmy i państwa zabijają się o tych ludzi. Nowe miejsca pracy rosną jak grzyby po deszczu
kobieta, praca, rekrutacja, biurko, długopis
Kobiety na rynku pracy: 7,2 mln pracujących, ale wciąż niższe pensje i trudniejszy powrót po urodzeniu dziecka [Dane GUS]
pieniądze kalkulator ZFŚS odpis podstawowy dobrowolne zwiększenie działalność socjalna 31 maja
Zbliża się termin wpłaty odpisu na ZFŚS. Co grozi za spóźnione przekazanie środków na fundusz?
Chiny wykańczają niemiecki przemysł? Te dane robią wrażenie
Chiny wykańczają niemiecki przemysł? Te dane robią wrażenie
Często żyją od pierwszego do pierwszego. Zbadano dwa pokolenia
Często żyją od pierwszego do pierwszego. Zbadano dwa pokolenia
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane »
Zobacz
|
quiz
Quiz z wiedzy ogólnej dla erudytów. Tylko nieliczni zdobywają 10/10
Quiz nie tylko dla kolekcjonerów. Kultowe przedmioty epoki PRL. 10/10 to wynik marzenie
Quiz nie tylko dla kolekcjonerów. Kultowe przedmioty epoki PRL. 10/10 to wynik marzenie
Jackowski
Jasnowidz Jackowski wieszczy szokujące zmiany. Mówi o 2027 roku
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj