Policzyli, ile single wydają na podstawowe zakupy. Jest drożej [KWOTA]

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 09:47
Koszt koszyka podstawowych produktów potrzebnych singlowi na miesiąc wyniósł w kwietniu 770,17 zł i był o 0,93 proc. wyższy niż miesiąc wcześniej — wynika z nowego raportu.

Koszyk zakupowy singla

Autorzy raportu „Indeks Miesięcznych Zakupów”, opracowanego na podstawie danych UCE Research oraz Uniwersytetu WSB Merito, zwrócili uwagę, że koszyk produktów analizowany przy obliczaniu Indeksu Miesięcznych Zakupów (IMZ) został skomponowany z uwzględnieniem potrzeb określonej grupy konsumentów. W tym przypadku wzięto pod uwagę potrzeby singla, czyli osoby prowadzącej tzw. jednoosobowe gospodarstwo domowe.

IMZ przedstawia koszt nabycia zestawu produktów niezbędnych do funkcjonowania przez 30 dni, obejmującego domowe wyżywienie, chemię gospodarczą i środki higieniczne.

Wzrost wydatków prawie o 5 proc.

Wydatki na codzienne zakupy dla przykładowego singla wzrosły w kwietniu br. o 4,99 proc., tj. ponad 36 zł rok do roku. Osoba samotna musiała zapłacić za koszyk podstawowych produktów 770,17 zł - o 0,93 proc., tj. 7,09 zł więcej niż w marcu. Oznacza to, że koszt codziennego wyżywienia i podstawowej higieny dla młodej, żyjącej samodzielnie osoby wynosi obecnie średnio 25,67 zł dziennie.

Siła nabywcza spada

Autorzy raportu zauważyli, że singiel zarabiający najniższą krajową pensję otrzymuje nominalnie większą kwotę niż rok temu, ale jego realna siła nabywcza systematycznie spada. W kwietniu 2025 roku podstawowy koszyk produktów pochłaniał 20,89 proc. takiej pensji (3510,92 zł netto). Mimo podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do 3605,85 zł netto, za ten sam koszyk zakupów singiel musiał w kwietniu br. wydać sumę stanowiącą 21,36 proc. jego budżetu. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wynosił 21,16 proc.

„Sytuację gospodarstw jednoosobowych dodatkowo pogarsza fakt, że raz podniesiona cena regularna produktu rzadko spada. Nawet jeśli koszty produkcji maleją, sieci handlowe reagują co najwyżej wprowadzaniem czasowych promocji, zazwyczaj przy zakupie tzw. wielopaków. Nie ma to jednak niemal żadnego przełożenia na trwałą obniżkę regularnych cen” – ocenił współautor raportu, Michał Tomaszkiewicz.

Podwyżki cen w sklepach

Eksperci zauważyli, że np. produkty tłuszczowe staniały średnio o 9,5 proc. rok do roku, ale wiele innych towarów wyraźnie podrożało. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w kategorii używek, których ceny wzrosły średnio o ponad 8 proc., oraz słodyczy i deserów, które zdrożały o 7,6 proc. Podwyżki objęły też produkty chemiczne i kosmetyczne. Środki higieny osobistej podrożały o 4,5 proc., a chemia gospodarcza – o 3,6 proc. rdr.

W ujęciu miesięcznym najbardziej poszybowały ceny produktów sypkich - średnio poszły w górę o 13 proc. Chemia gospodarcza odnotowała skok cen o 8,4 proc. miesiąc do miesiąca. Owoce i warzywa podrożały w tym czasie, odpowiednio: o 6,4 oraz 6,1 proc.

Ujęte w badanym zestawie produktów środki higieny osobistej staniały w porównaniu do marca; spadły też ceny wędlin o 2,6 proc.

Indeks Miesięcznych Zakupów pokazuje nominalny koszt zakupu ściśle określonego zestawu produktów, niezbędnych do funkcjonowania przez miesiąc. Wyliczenia powstały na podstawie raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i WSB Merito, w którym analizie cyklicznie poddaje się 97 tys. cen w 45,5 tys. placówek handlowych.

