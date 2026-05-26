Termin goni rolników. ARiMR przypomina o dopłatach

Kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2026 r. weszła w decydującą fazę. Według najnowszego komunikatu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 25 maja o wsparcie ubiegało się już 872 tys. rolników. ARiMR czeka jednak na wnioski tylko do 1 czerwca 2026 r. i to najważniejsza data dla gospodarstw, które chcą uniknąć potrąceń.

Dokumenty trzeba złożyć elektronicznie, przez aplikację eWniosekPlus, dostępną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Taką ścieżkę wskazują zarówno ARiMR, jak i rządowy serwis Gov.pl.

Spóźnisz się? Dopłata będzie niższa

Rolnik, który nie zdąży do 1 czerwca, nie traci od razu całej pomocy. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 czerwca 2026 r., ale to już termin z finansową sankcją. Za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności mają być pomniejszane o 1 proc.

W praktyce może to zaboleć szczególnie tych, którzy liczą na wyższe dopłaty.

Przykład Jeżeli gospodarstwu przysługiwałoby 20 tys. zł, trzy robocze dni spóźnienia mogą oznaczać potrącenie rzędu 600 zł. Przy większych gospodarstwach kwoty rosną proporcjonalnie.

Ważna jest nie tylko data złożenia wniosku

ARiMR przypomina również o zmianach do już złożonych dokumentów. Korekty można składać bez sankcji do 16 czerwca 2026 r. Późniejsze poprawki, złożone do 26 czerwca, także mogą skutkować obniżeniem należnej płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

To ważne, bo część rolników składa wniosek wcześniej, a później uzupełnia dane, poprawia powierzchnie, deklaracje upraw albo załączniki. Rządowe informacje wskazują, że załączniki również trzeba złożyć w odpowiednich terminach, a po 17 czerwca mogą pojawić się kary dotyczące danej części dokumentacji.

Kogo dotyczy termin 1 czerwca?

Termin obejmuje przede wszystkim wnioski o:

płatności bezpośrednie ,

, przejściowe wsparcie krajowe ,

, płatności obszarowe w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informowało wcześniej, że termin został wydłużony do 1 czerwca m.in. z uwagi na głosy rolników i warunki pogodowe. Wydłużono także termin składania zmian do wniosków i jest to 16 czerwca.

Co trzeba przygotować przed wysłaniem wniosku?

Gov.pl wskazuje, że rolnik powinien mieć m.in. numer identyfikacyjny producenta, dane o gospodarstwie, informacje o powierzchni i rodzaju upraw, dane dotyczące zwierząt zgłoszonych w systemie IRZplus oraz wymagane są załączniki, zależnie od rodzaju płatności, o którą się ubiega.

Warto też sprawdzić, czy aplikacja działa poprawnie na używanej przeglądarce. ARiMR informuje, że eWniosekPlus działa poprawnie na aktualnej wersji Chrome. Czyli warto używać dedykowanej przeglądarki przy składaniu wniosku drogą elektroniczną, w przypadku innych (edge, opera, firefox i inne) mogą ale nie muszą pojawić się problemy przy rejestracji wniosku.

Czy Największe ryzyko? Zostawienie formalności na ostatnią chwilę

Końcówka naboru zwykle oznacza większy ruch w systemach elektronicznych i więcej nerwowych poprawek. Najbardziej ryzykowne są sytuacje, w których rolnik:

czeka z wysłaniem wniosku do ostatniego dnia ,

, nie ma przygotowanych załączników ,

, nie sprawdził danych działek i upraw ,

, nie zweryfikował informacji o zwierzętach ,

, zakłada, że korektę zrobi „kiedyś później” bez konsekwencji.

W tym roku szczególnie ważne jest też zapoznanie się ze zmianami dotyczącymi warunkowości, wybranych płatności i zasad wypełniania wniosku. ARiMR podkreśla, że główne reguły są podobne do ubiegłorocznych, ale pojawiły się modyfikacje w wybranych obszarach.

Nasza Opinia: to nie jest termin, który warto testować

W przypadku dopłat bezpośrednich spóźnienie nie jest drobną formalnością. Mechanizm potrąceń działa automatycznie i procentowo, więc im wyższa należna płatność, tym większa strata za każdy dzień zwłoki. Dla jednego gospodarstwa będzie to kilkadziesiąt złotych, dla innego to kilkaset albo kilka tysięcy złotych.

Najrozsądniejszy scenariusz to złożenie wniosku przed 1 czerwca, a potem spokojna weryfikacja, czy nie trzeba wprowadzić zmian do 16 czerwca. Zostawienie wszystkiego na okres po podstawowym terminie oznacza już grę o realne pieniądze.

Najważniejsze dla rolników

1 czerwca 2026 r. : ostatni dzień na złożenie wniosku bez pomniejszenia płatności.

: ostatni dzień na złożenie wniosku bez pomniejszenia płatności. 16 czerwca 2026 r. : termin na zmiany do wniosku bez sankcji finansowych.

: termin na zmiany do wniosku bez sankcji finansowych. 26 czerwca 2026 r.: ostateczny termin na spóźnione wnioski i korekty, ale z potrąceniem 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

FAQ - Dopłaty bezpośrednie 2026

Do kiedy rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2026 roku? Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe za 2026 r. można składać bez sankcji finansowych do 1 czerwca 2026 r. ARiMR informuje, że nabór rozpoczął się 15 marca i potrwa właśnie do tego dnia. Czy można złożyć wniosek po 1 czerwca 2026 roku? Tak, ale tylko do 26 czerwca 2026 r. Trzeba jednak liczyć się z pomniejszeniem należnej płatności. ARiMR wskazuje, że za każdy roboczy dzień opóźnienia dopłata zostanie obniżona o 1 proc. Co się stanie, jeśli rolnik złoży wniosek po 26 czerwca 2026 roku? Wniosek złożony po 26 czerwca 2026 r. nie będzie rozpatrywany. To oznacza, że ten termin jest ostateczną granicą dla spóźnionych dokumentów. Ile wynosi kara za spóźnienie z wnioskiem? Kara polega na obniżeniu należnej płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Przykładowo, przy dopłacie w wysokości 20 tys. zł trzy robocze dni spóźnienia mogą oznaczać ok. 600 zł mniej. Do kiedy można poprawić złożony wniosek? Zmiany do wniosku można składać bez konsekwencji do 16 czerwca 2026 r. Późniejsze korekty, złożone do 26 czerwca, mogą skutkować pomniejszeniem płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Jak złożyć wniosek o dopłaty? Wniosek należy złożyć elektronicznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. ARiMR podaje, że datą złożenia wniosku jest data jego wysłania w aplikacji. Czy załączniki też trzeba złożyć w terminie? ARiMR informuje, że wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami. Złożenie załączników od 17 czerwca do 26 czerwca 2026 r. może skutkować karami w części dotyczącej danego załącznika. Ilu rolników złożyło już wnioski? Według komunikatu ARiMR z 25 maja 2026 r., o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2026 r. ubiegało się już 872 tys. rolników. Czy zasady dopłat w 2026 roku się zmieniły? ARiMR podaje, że główne zasady udzielania wsparcia nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim rokiem. Są jednak modyfikacje dotyczące m.in. wybranych norm warunkowości, niektórych płatności i zasad wypełniania wniosku. Jaki jest najważniejszy termin dla rolników? Najważniejszy termin to 1 czerwca 2026 r. Do tego dnia można złożyć wniosek bez potrąceń. Potem dokumenty będą jeszcze przyjmowane do 26 czerwca, ale z pomniejszeniem dopłat.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa