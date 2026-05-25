Dziennik Gazeta Prawana logo

UOKiK przeszukał biura Lidla. Trwa postępowanie ws. zmowy na rynku pracy

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 09:25
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
UOKiK w biurach Lidla. Trwa postępowanie ws. zmowy na rynku pracy
UOKiK w biurach Lidla. Trwa postępowanie ws. zmowy na rynku pracy/ShutterStock
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura sieci handlowej Lidl oraz czterech współpracujących z nią firm transportowych. Jak poinformował w poniedziałek urząd, działania mają związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym podejrzeń o zmowę na rynku pracy.

Podejrzenie zmowy na rynku pracy

W poniedziałkowym komunikacie Urząd przekazał, że podejrzewane porozumienie mogło polegać na ustaleniu, iż przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne Lidla nie będą konkurowali między sobą o pracowników.

W praktyce mogło oznaczać to, że nie zatrudniali kierowców z firm uczestniczących w podejrzewanej zmowie. Tych ustaleń mogli dokonywać bezpośrednio między sobą lub za pośrednictwem Lidla. Dodatkowo sieć handlowa mogła stworzyć mechanizm, który umożliwiał funkcjonowanie porozumienia. Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom, zatrudnionym wcześniej u danego przewoźnika, wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych” - wyjaśnił UOKiK.

Podejrzewane porozumienie - jak dodał - może dotyczyć także zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.

Postępowanie wyjaśniające

Urząd antymonopolowy podkreślił, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Zapowiedział, że jeśli materiał zebrany w trakcie postępowania potwierdzi podejrzenia, prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy, a menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi kara do 2 mln zł.

„Zmowy na rynku pracy są nie tylko naganne etycznie - są przede wszystkim nielegalne. W ich wyniku pracownicy nie mogą zmienić miejsca zatrudnienia, a pracodawcy nie muszą poprawiać warunków pracy, np. podwyższać wynagrodzenia czy przyznawać dodatkowych świadczeń. Podczas przeszukań w siedzibach Lidla i firm przewozowych zebraliśmy materiał dowodowy, który obecnie analizujemy - poinformował, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Gdzie prowadzono przeszukania?

Przeszukania prowadzono w biurach Lidla oraz następujących przewoźników: Omega Pilzno w Pilźnie, spółek z grupy Van Group (Van Cargo, Kurier w Łukowie, Podlasie w Łukowie), Firma Transportowo-Spedycyjna Zbigniew Ratajczak w Bogucinie oraz Dar-Pol Dariusz Kulesza w Ochudnie.

Urząd przypomina, że dotkliwych kar za udział w zmowie można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy nawet uniknięcia sankcji pieniężnej. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy w charakterze „świadka koronnego” z prezesem UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło UOKiK
Tematy: LidlUOKiKzmowa
Powiązane
Cieśnina Ormuz zostanie odblokowana? Ceny ropy mocno reagują
Cieśnina Ormuz zostanie odblokowana? Ceny ropy mocno reagują
ZUS zmienia terminy wypłat 800 plus w czerwcu 2026. Niektórzy rodzice w tym miesiącu bez przelewu z ZUS
Zmiany w terminach wypłat 800 plus w czerwcu 2026. Niektórzy rodzice w tym miesiącu bez przelewu z ZUS
1100 zł dla rodziców każdego niepełnoletniego ucznia w roku szkolnym 2026/2027, dla niektórych nawet 1820 zł. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje
1100 zł dla rodziców każdego niepełnoletniego ucznia w roku szkolnym 2026/2027, dla niektórych nawet 1820 zł. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUOKiK przeszukał biura Lidla. Trwa postępowanie ws. zmowy na rynku pracy »
Zobacz
|
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Badanie techniczne samochodu w 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Będzie drożej, oto nowe kwoty
Tankowanie paliwa na stacji Orlen
Od dziś na tych stacjach wielka obniżka cen. Benzyna 95 ostro tanieje. Mamy najnowsze zestawienie
Happy,Man,Working,On,Laptop,While,Having,A,Cup,Of
Quiz ortograficzny dla ambitnych. Każdemu z wynikiem 10/10 należy się tytuł mistrza
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj