Dziennik Gazeta Prawana logo

Firmy i państwa zabijają się o tych ludzi. Nowe miejsca pracy rosną jak grzyby po deszczu

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:41
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Firmy i państwa zabijają się o tych ludzi. Nowe miejsca pracy rosną jak grzyby po deszczu
Firmy i państwa zabijają się o tych ludzi. Nowe miejsca pracy rosną jak grzyby po deszczu/Shutterstock
Do 2030 r. światowa branża półprzewodników będzie potrzebować około miliona dodatkowych pracowników, w tym ponad 100 tys. inżynierów w Europie — wynika z piątkowego raportu ManpowerGroup. Eksperci firmy podkreślają, że Polska powinna intensywniej rozwijać kształcenie specjalistów dla tego sektora.

Rośnie popyt na półprzewodniki i wykwalifikowanych pracowników

Trwający na świecie gwałtowny rozwój technologii cyfrowych sprawił, że rośnie popyt na półprzewodniki, a w branży ich wytwarzania zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Przekracza ono aktualne możliwości pozyskania takich specjalistów - podano w komunikacie ManpowerGroup.

„Dynamiczny rozwój centrów danych będących fundamentem rozwoju AI generuje dziś miliony miejsc pracy, jednak aż 58 proc. operatorów ma trudności z obsadzeniem ról technicznych” - wskazała ekspertka ManpowerGroup Marta Szymańska.

Nowe miejsca pracy

Dodała, że największe przyrosty zatrudnienia widać w segmentach infrastrukturalnych obejmujących przesył, wytwarzanie energii oraz optymalizację jej wykorzystania. Odpowiadają one nawet za 75 proc. nowych miejsc pracy powstających w ramach transformacji energetycznej.

„W Polsce mamy silne kompetencje inżynierskie, softwarowe oraz rozwinięty sektor elektroniki. Jednocześnie w wyniku coraz większej globalizacji rynku pracy konkurujemy o tych samych ekspertów, co USA, kraje nordyckie czy Niemcy. A firmy rywalizują nie tylko wynagrodzeniem, ale też projektami i możliwościami rozwoju, środowiskiem pracy” – skomentował Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup.

Niedobór talentów wśród doświadczonych inżynierów

Jego zdaniem oznacza to, że polskie firmy muszą się liczyć z ryzykiem odpływu doświadczonych specjalistów. Podkreślił, że obecny już niedobór talentów dotyczy doświadczonych inżynierów.

„Na zbudowanie kompetencji na tym poziomie potrzeba około 5-10 lat. Żeby jednak skorzystać na boomie w branży półprzewodników, potrzebujemy zwiększyć skalę kształcenia i przyciągać doświadczonych pracowników z zagranicy” - zauważył Walenczak.

"Srebrne tsunami"

Według raportu kluczowym wyzwaniem jest tzw. srebrne tsunami, czyli masowe odejścia doświadczonych pracowników na emeryturę. Manpower podaje, że w ciągu najbliższej dekady w skali globalnej z rynku pracy odejdzie nawet 20 proc. kadry.

Autorzy raportu rekomendują, by firmy postawiły na rozwój kadry inżynieryjnej, m.in. poprzez aktywizację kobiet oraz odejście od rekrutacji opartej wyłącznie na dyplomach na rzecz podejścia opartego na kompetencjach.

"Inżynier wspomagany technologią"

Manpower wskazuje też, że w obliczu niedoboru zasobów oraz wykwalifikowanych kadr branża musi szukać wsparcia w technologii. Odpowiedzią może być model „inżyniera wspomaganego technologią”, w którym automatyzacja zadań z wykorzystaniem AI pozwala zwiększyć produktywność nawet o 30-40 proc. - twierdzą autorzy raportu.

Równolegle trwa zmiana modelu pracy sektora w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. To nie tylko wyzwanie środowiskowe, ale też impuls dla rynku pracy – rośnie zapotrzebowanie na inżynierów i specjalistów tworzących zrównoważone rozwiązania - podkreślono.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: pracapółprzewodnikiinżynier
Powiązane
Stacja paliw Orlen
Po piątku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 23 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
kobieta, praca, rekrutacja, biurko, długopis
Kobiety na rynku pracy: 7,2 mln pracujących, ale wciąż niższe pensje i trudniejszy powrót po urodzeniu dziecka [Dane GUS]
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
pieniądze kalkulator ZFŚS odpis podstawowy dobrowolne zwiększenie działalność socjalna 31 maja
Zbliża się termin wpłaty odpisu na ZFŚS. Co grozi za spóźnione przekazanie środków na fundusz?
Ludzie boją się utraty pracy. Niepokojący raport
Ludzie boją się utraty pracy. Niepokojący raport
Chiny wykańczają niemiecki przemysł? Te dane robią wrażenie
Chiny wykańczają niemiecki przemysł? Te dane robią wrażenie
Często żyją od pierwszego do pierwszego. Zbadano dwa pokolenia
Często żyją od pierwszego do pierwszego. Zbadano dwa pokolenia
Rady pracowników często są uznawane tylko "na papierze"? Prezes ISO krytykuje firmy
Rady pracowników często są uznawane tylko "na papierze"? Prezes ISO krytykuje firmy
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraFirmy i państwa zabijają się o tych ludzi. Nowe miejsca pracy rosną jak grzyby po deszczu »
Zobacz
|
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Mazda CX-5 na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie "czarny piątek" dla kierowców
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
XPENG P7+
2778 aut sprzedali w 10 minut. Oto najładniejszy samochód świata
Stacja paliw Orlen
Po piątku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 23 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj